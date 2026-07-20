Garantiza Centro de Electromedicina de Las Tunas vitalidad técnica asistencial

Las Tunas.- El Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina de la provincia de Las Tunas es una institución vital para la asistencia hospitalaria y sus técnicos y especialistas desarrollan importantes innovaciones en busca de soluciones para sobreponerse a las carencias que impone el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Este colectivo desde 1985 figura como soporte técnico indispensable para que médicos, enfermeros y técnicos cumplan su labor con excelencia en servicios asistenciales, distinguió el Máster en Ciencias Robert Venegas Osorio, director de la institución, quien además ratificó que denotan por la sustitución de piezas y el ahorro por concepto de importaciones, mediante el mantenimiento preventivo a cada equipo y las reparaciones oportunas.

Explicó que en la actualidad están enfrascados en la actualización de la totalidad de los mobiliarios clínicos de la provincia, «para montarlo en un proceso de seguimiento con las inversiones, la reparación y el mantenimiento de cada unidad, una labor que permitirá dar vida útil a estos medios».

Entre los más recientes logros detalló Venegas Osorio, «el funcionamiento del equipo de Rayos X, del municipio de Manatí, tras un período de dos años sin actividad por falta de piezas de repuestos, también la recuperación del sillón de estomatología, de Medicina Deportiva, la reparación del cabezal de la planta de tratamiento de agua, del Hospital Guillermo Domínguez, y la recuperación del ventilador pulmonar de la terapia intensiva, del Hospital Pediátrico Mártires de Las Tunas.

La actividad innovadora que realizan ingenieros y técnicos supera la problemática que enfrenta el equipamiento del sistema de salud en la provincia, con trabajos de alto impacto social que permiten el ahorro al país de más de seis millones de pesos y dos millones de dólares por concepto de sustitución de importaciones, detalló el especialista.

En otro orden agregó que ante la formación de las nuevas generaciones de técnicos e ingenieros «disponen de siete profesores categorizados que imparten clases en la Universidad de Ciencias Médicas, lo cual garantiza la formación de los tres años de la carrera de Técnico Superior de ciclo corto de Electromedicina, logrando en la institución la continuidad desde el vínculo en prácticas pre-profesionales en los diferentes servicios, Hemodiálisis, Rayo X y Soporte de vida, entre otros».

Añadió el directivo que «los trabajadores sostienen el compromiso de enarbolar el eslogan del Centro, 24 horas al servicio de la Salud, a fin de garantizar la vitalidad técnica del equipamiento asistencial, para retribuir bienestar y satisfacción a los pacientes de la provincia, además de erigirse como pilar estratégico para la soberanía tecnológica de Cuba».

Este Colectivo Moral, baluarte en la sostenibilidad de los servicios con más de cinco años consecutivos con la máxima distinción que otorga el Sindicato de los Trabajadores de la Salud Pública, avalan su quehacer con la condición 8 de abril de manera colectiva y la entrega de una decena de medallas Hazaña Laboral mientras apuestan por alcanzar la condición Jesús Menéndez.

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