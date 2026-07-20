Tuneros en Santo Domingo 2026 (XIII): Daliana Rosi Concepción 

Las Tunas.- Daliana Rosi Concepción, gimnasta tunera de la nueva generación cubana, ha vivido un 2026 de consolidación internacional con participación en el Panamericano de Brasil y la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo.

Su temporada comenzó con entrenamientos en la Academia Sky Grace de Sochi, donde perfeccionó rutinas de alto nivel junto a Isabella Rojas y Lizabeth González. Ese proceso le permitió llegar con solidez al Panamericano de Brasil 2026, evento que marcó un punto de inflexión en su carrera al enfrentar a la élite continental y medir sus progresos en un escenario exigente.

Ahora, su objetivo inmediato es representar a Cuba en la gimnasia rítmica de los Juegos Santo Domingo 2026, donde aspira a convertirse en protagonista y aportar medallas a la delegación nacional.

El contexto es favorable: Cuba ha apostado por la formación de sus gimnastas en academias de prestigio internacional, y Daliana encarna esa estrategia con disciplina y talento.

En su próxima actuación en Santo Domingo competirá en cuatro pruebas y tendrá la oportunidad de mostrar a Las Tunas como cantera de figuras que elevan el nivel competitivo del país.

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