Cinco tuneros participarán en el Memorial Barrientos

Las Tunas.- Cinco atletas tuneros serán protagonistas este 5 de junio en el Memorial Barrientos 2026, cuando el Estadio Panamericano de La Habana reciba a Marian López Guisao, Yoandys Lescay Pardo, Yander Herrera Machín, Reynaldo Espinosa Colas y José A. Tamerón Cruz.

Este evento, considerado el más importante del país y uno de los más antiguos de América Latina, será decisivo para los atletas que aún buscan asegurar su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Con el cierre del ranking previsto para el 8 de junio, la jornada habanera se convierte en la última gran oportunidad de sumar puntos y mantener vivas las aspiraciones regionales.

En este contexto, los cinco tuneros que destacaron en la Copa Cuba 2026 llegan con motivaciones renovadas. Reynaldo Espinosa fue la figura más sobresaliente, al conquistar el oro en los 100 metros planos y en el relevo mixto 4×100, además de imponerse en los 200 metros. Su velocidad lo coloca como uno de los principales candidatos a brillar también en el Barrientos.

Por su parte, Yoandys Lescay se llevó la plata en los 400 metros, y fue pieza clave en el oro del relevo 4×400.

En las pruebas de fondo, José Alejandro Tamerón Cruz alcanzó la plata en los 10 000 metros, confirmando su capacidad para mantenerse competitivo en distancias largas y con opciones de mejorar en La Habana. Mientras tanto, Yander Luis Herrera Machín sufrió una descalificación en los 110 metros con vallas, pero tendrá en el Memorial una oportunidad de redimirse y demostrar su potencial.

Finalmente, Marian Yanet López Guisao, oro en la Copa Cuba, buscará aprovechar la ausencia de varias figuras que competirán en Rusia para ganar protagonismo en el certamen nacional.

El programa del Memorial Barrientos incluye pruebas emblemáticas como los 100 y 400 metros, el salto de longitud, el lanzamiento de disco y los relevos, donde los tuneros podrían volver a ser protagonistas.

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