Los Leñadores reviven y se colocan a un triunfo de la final

Los Leñadores reviven y se colocan a un triunfo de la final

Las Tunas.- El poder ofensivo de los Leñadores volvió a ser protagonista en la semifinal de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Con marcador 14×7, los verdirrojos derrotaron a los Cachorros de Holguín y se colocaron a un triunfo de la final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

Holguín tomó una ventaja temprana con cinco anotaciones en el primer inning, cuatro de ellas a los registros de Yosmel Garcés, castigado por sencillos de Harold Vázquez y Lázaro Cedeño, además de un jonrón de Euclides Pérez con dos corredores en circulación. Pero la reacción tunera llegó en el tercer capítulo, cuando pisaron nueve veces la goma y cambiaron el rumbo del desafío.

Ni Sammy Benítez ni los relevistas Michel Cabrera —derrotado— y Joel Tejeda pudieron frenar la avalancha verdirroja. Entre los batazos decisivos destacaron el doble de Osmán Caruncho, que impulsó a dos compañeros, y el grand slam de Yosvani Alarcón, que encendió la fiesta ofensiva.

La tarde tuvo como figura estelar a Luis Pérez, quien bateó de 5-4 con dos jonrones, cinco impulsadas y tres anotadas.

Desde el montículo, Yankiel Mauris se acreditó la victoria tras cinco entradas y dos tercios de relevo, con tres carreras permitidas. El cierre quedó en manos de Rodolfo Díaz, que silenció a los Cachorros durante tres capítulos y un tercio para apuntarse el salvamento.

La serie tendrá este sábado jornada de descanso y traslado. El próximo choque será el domingo en el estadio Julio Antonio Mella, donde los tuneros buscarán sellar su pase a la final.

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