Impulsan el uso de cercas vivas en áreas ganaderas

Las Tunas.- El empleo de cercas vivas para delimitar los espacios en las áreas ganaderas, es una práctica agroecológica que se consolida en la provincia de Las Tunas por los múltiples beneficios que reporta para los rebaños y la conservación del ecosistema.

Según expertos, esa alternativa devuelve el equilibrio natural a las superficies destinadas al pastoreo porque en vez de postes muertos o de cemento, se siembran árboles y arbustos que delimitan potreros y al mismo tiempo protegen el medio ambiente.

En los ocho municipios tuneros hay buenos ejemplos que ya reportan resultados positivos, como lo que ocurre en las fincas Los Denis, Canaán y Los Bueno, del territorio cabecera; El Esfuerzo y El Placer, de Jesús Menéndez; y la de Los Ramírez, en Amancio.



Entre otros beneficios, las cercas vivas mejoran los suelos porque actúan como barreras naturales contra la erosión, especialmente en zonas donde los vientos y las lluvias torrenciales se llevan la capa fértil de la tierra. Además, ofrecen sombra al ganado y propician un microclima en las fincas.

Sus raíces sujetan el suelo, la hojarasca que desprenden se convierte en materia orgánica y la mayoría de las especies producen hojas y vainas ricas en proteína, que el ganado consume directamente durante el pastoreo o que se pueden ofrecer como forraje en épocas de sequía.

En la transformación de los escenarios ganaderos de la provincia influyen la Universidad de Las Tunas y las filiales de las Asociaciones Cubanas de Producción Animal y de Técnicos Agrícolas y Forestales.

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