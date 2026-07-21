Rodeo en Majibacoa: raíces que no se sueltan

Majibacoa, Las Tunas.- El rodeo, más que un deporte, es una expresión de identidad en algunas comunidades de Majibacoa. Con raíces profundas en las faenas campesinas y en la cultura ganadera, esta práctica se convirtió en un símbolo de tradición que reúne a familias, jóvenes y veteranos alrededor de la destreza y el coraje.

Durante una jornada de rodeo en el poblado de Las Parras, en Majibacoa, se desarrolló una feria con rodeo incluido en un ambiente festivo por las celebraciones del 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional en Cuba, donde los jinetes demostraron su habilidad en la monta, el lazo y otras pruebas que evocan el trabajo diario en el campo.

El público allí presente vivió cada momento de una manera diferente con la intensidad y adrenalina con que los vaqueros competían en un espectáculo de fuerza, técnica y valentía.

Más allá de la competencia, el rodeo fortalece los lazos comunitarios y preserva costumbres que han pasado de generación en generación. Los mayores transmiten sus conocimientos a los más jóvenes, asegurando que esta tradición siga viva y adaptada a los tiempos actuales.

/abl/