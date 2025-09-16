16 de Sep de 2025

En Las Tunas declaración voluntaria del no uso de gases refrigerantes

Esnilda Romero Mañas
Las Tunas- A propósito de la celebración el 16 de septiembre del Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono Cándido Alberto Medina Segura, jefe del Departamento de Política Ambiental en la Delegación Territorial del Citma resaltó que en la provincia toma auge el movimiento para la declaración voluntaria del no uso de gases refrigerantes, condición que ya ostentan varias entidades.

Entre ellas citó la clínica estomatológica Héroes de Bolivia, el hotel Cadillac, la Agencia de Transporte Turístico, la Delegación de Recursos Hidráulicos, los Almacenes Universales y la Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos mientras otras están en proceso avanzado para obtenerla.

Precisó el especialista que al empeño por proteger la capa de ozono se integra el Instituto Politécnico Industrial Onceno Festival, uno de los centros donde más esfuerzos se concretan por la erradicación de sustancias contaminantes como los gases refrigerantes.

Esta es la única escuela de la provincia donde funciona un aula especializada en cursos mediante un programa que abarca varias jornadas de aprendizaje, la mayoría dedicados al adiestramiento práctico.

El propósito es capacitar a todos los técnicos y mecánicos vinculados a la refrigeración o la climatización, un requisito indispensable para ejercer el oficio tanto en el sector estatal como en el privado.

Para su desempeño la escuela cuenta con tecnología moderna para la extracción y el reciclaje del refrigerante, muy útiles en la preparación de los alumnos que vienen de todos los municipios.

La oportunidad para los cursos de buenas prácticas la ofrecen los Ministerios de Educación y de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en una alianza que se fortalece cada día por eliminar las sustancias agotadoras del ozono.

