Deporte

EPEF «Manuel Fajardo» de Las Tunas celebra su vigésimo segunda graduación

Gretel Yanet Tamayo Velázquez 18 visitas
EPEF "Manuel Fajardo" de Las Tunas celebra su vigésimo segunda graduación

Las Tunas.- La Escuela Provincial de Educación Física (EPEF) «Manuel Fajardo», de Las Tunas, celebró su vigésimo segunda graduación, dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En esta ocasión, 78 estudiantes recibieron sus títulos como nuevos profesionales de la Educación Física, la Recreación, el Deporte y la Cultura Física. Los graduados reafirmaron su compromiso de transformar vidas a través del deporte, con ética, vocación y entrega, agradeciendo a sus familias y docentes, y prometiendo llevar en alto el nombre de su escuela en cada comunidad.

Durante el acto se reconoció a los alumnos integrales Yosbiel Castillo Rodríguez, del Curso Regular Atleta, y Yusdier Cruz Sardiña, del Curso Regular Diurno. Asimismo, fue destacado el trabajo de tutoría realizado por la docente Yulieski González Botello, ejemplo de dedicación y compromiso con la formación de los futuros profesionales.

El acto tuvo lugar en la Universidad tunera y reunió a estudiantes, familiares, docentes y autoridades del políticas y gubernamentales.

La graduación de la EPEF «Manuel Fajardo» reafirma la misión de esta institución de formar especialistas capaces de llevar el deporte y la cultura física a cada rincón de la provincia y del país, con el sello de la ética y la vocación de servicio.

/lrc/

Temas: Graduación de la EPEF Las Tunas

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