EPEF «Manuel Fajardo» de Las Tunas celebra su vigésimo segunda graduación

Las Tunas.- La Escuela Provincial de Educación Física (EPEF) «Manuel Fajardo», de Las Tunas, celebró su vigésimo segunda graduación, dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y al 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En esta ocasión, 78 estudiantes recibieron sus títulos como nuevos profesionales de la Educación Física, la Recreación, el Deporte y la Cultura Física. Los graduados reafirmaron su compromiso de transformar vidas a través del deporte, con ética, vocación y entrega, agradeciendo a sus familias y docentes, y prometiendo llevar en alto el nombre de su escuela en cada comunidad.

Durante el acto se reconoció a los alumnos integrales Yosbiel Castillo Rodríguez, del Curso Regular Atleta, y Yusdier Cruz Sardiña, del Curso Regular Diurno. Asimismo, fue destacado el trabajo de tutoría realizado por la docente Yulieski González Botello, ejemplo de dedicación y compromiso con la formación de los futuros profesionales.

El acto tuvo lugar en la Universidad tunera y reunió a estudiantes, familiares, docentes y autoridades del políticas y gubernamentales.

La graduación de la EPEF «Manuel Fajardo» reafirma la misión de esta institución de formar especialistas capaces de llevar el deporte y la cultura física a cada rincón de la provincia y del país, con el sello de la ética y la vocación de servicio.

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