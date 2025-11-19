19 de Nov de 2025

Los Leñadores vuelven a imponerse en Camagüey

19 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   3

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas reafirmaron su poderío al conseguir su segunda victoria frente a los Toros de Camagüey en el estadio Cándido González, con marcador final de 8×5.

El conjunto tunero mostró nuevamente solidez ofensiva y capacidad de respuesta en los momentos claves del partido. Las carreras verdirrojas llegaron en la segunda y quinta entrada, donde marcaron un racimo de cinco y tres anotaciones, respectivamente.

La ofensiva de los Leñadores se hizo sentir con un total de 11 imparables, suficientes para respaldar el trabajo del abridor Eliander Bravo, quien sumó su quinto triunfo sin conocer la derrota.

En la parte final, el relevo de Rodolfo Díaz aseguró la ventaja y se acreditó su tercer salvamento de la campaña, consolidando la labor monticular de los tuneros y cerrando con autoridad el desafío.

A la ofensiva destacaron Henry Quintero y Yordanis Alarcón, ambos con ofensiva de 5-2. También brillaron Yassel Izaguirre y Deismel Hurtado, al batear de 2-2, mostrando la profundidad del line up tunero.

Por su parte, Norge Torres y Leonardo Joseph impulsaron dos carreras cada uno, aportando la cuota necesaria para mantener la ventaja y asegurar el éxito frente a unos Toros que no pudieron frenar el empuje visitante.

Con este resultado, los Leñadores consolidan su tercera posición y siguen a juego y medio de la cima. La doble victoria en tierras camagüeyanas refuerza el trabajo de los tuneros en el cierre de la etapa clasificatoria.

 

Temas: 64 serie nacuional de béisbol - Leñadores de Las Tunas - Toros de Camaguey

