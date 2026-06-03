Raúl en Las Tunas, el día que nació el «Majibacoa»

Por Adriana Barrera Santiesteban

Majibacoa, LasTunas.- Hace cuatro décadas, el General de Ejército Raúl Castro Ruz estuvo en Las Tunas para inaugurar el central azucarero Majibacoa, junto con viviendas para los trabajadores y una fábrica de estructuras metálicas.

En aquel discurso, Raúl, con su tono firme, dijo que la economía era una batalla diaria, un combate constante, y felicitó a los obreros y jóvenes que levantaron lo que llamó el ingenio más hermoso construido por la Revolución. Así lo recuerda el fundador de este complejo agroindustrial, José Caballero Carballoza.

El también ingeniero químico rememoró las emociones que sintieron los majibacoenses ese histórico día.

Según recuerda, en sus palabras, el General de Ejército les aseguró a los trabajadores que cumplirían con los compromisos pactados para colaborar con la economía del país, y el tiempo le dio la razón: Majibacoa se convirtió en uno de los centrales más productivos de la nación, llegando a superar planes de producción en varias zafras.

Hoy, cuando cumple Raúl 95 años, los majibacoenses recuerdan aquella ocasión en la que visitó este territorio tunero, y aunque el central inaugurado por él aquel 22 de abril de 1986 enfrenta retos como la falta de caña y problemas con el agua, el ingenio mantiene su compromiso de aportar azúcar de calidad y de seguir siendo símbolo de esfuerzo colectivo. Así que, cuando se habla de Majibacoa, no solo se habla de un central, sino de un pedazo de historia viva de Las Tunas y de Cuba.”

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