Curiosidad en una palma llama la atención en el Jardín Botánico de Las Tunas

Las Tunas.- Una palma de la variedad Corypha Umbraculifera, que ahora puede considerarse el ejemplar más atrayente del Jardín Botánico de Las Tunas, en poco tiempo desaparecerá.

Muy cerca del área socioadministrativa de la instalación, el árbol conocido como Ceilan, ahora se muestra lleno de frutos, algo que esta especie logra una sola vez en su existencia entre los 35 y 70 años de vida, florecimiento que en Cuba solo ha ocurrido antes en los parques de La Habana y Cienfuegos, de acuerdo a las referencias que se tienen registradas, refirió a Tiempo21 Waldo Bonet Mayedo, especialista de jardín tunero.

Comentó que la palma oriunda de Asia, luce ahora miles de coquitos verdes de tres a cuatro centimetros de diámetro con una semilla, que maduraran en un año más o menos y entonces la planta morirá.

«Ella crece de un tallo bastante amplio que puede alcanzar hasta los 15 metros, reserva muchos nutrientes y después al cabo del tiempo, florece, comienzan a caerseles todas las hojas y solo le queda el gran racimo con los frutos que goza para más tarde morir.

El jardín botánico de Las Tunas tiene otros ejemplares de este tipo en su palmetum considerado uno de los más completos y mejor logrado del país con más de 140 variedades, 60 de ellas cubanas.

