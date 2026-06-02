Los Leñadores frenados en el Latinoamericano 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas vieron interrumpida su racha de cinco victorias consecutivas al caer 1×8 frente a los Leones de Industriales, en duelo celebrado en el estadio Latinoamericano.

El conjunto tunero, que llegaba inspirado y en plena disputa por la cima de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, apenas pudo conectar cinco imparables y cometió tres errores defensivos que resultaron costosos.

La única carrera verdirroja llegó en el segundo inning, gracias a un sencillo de Yassel Izaguirre, quien impulsó a un compañero tras conectar uno de los dos hits permitidos por el abridor azul Alain Sánchez en seis capítulos.

Sin embargo, la ofensiva de los Leñadores se ha visto mermada y no fue suficiente para contrarrestar el ataque temprano de Industriales. Por los tuneros solo Roberto S. Baldoquín ligó dos inatrapables y el tercer bate Henry Quintero todavía no ha inaugurado la casilla de los indiscutibles.

El abridor tunero Anier Pérez cargó con la derrota al soportar dos racimos de tres anotaciones en una entrada y un tercio de actuación, ventaja que los anfitriones supieron administrar hasta el final.

A pesar de los intentos posteriores, Las Tunas no logró recuperar terreno frente a un pitcheo rival que se mostró sólido y efectivo. En este choque Fernando Betanzo logró sumar su cuarto salvamento.

Con este resultado, los Leñadores quedaron en la segunda posición del torneo con balance de 16 victorias y diez derrotas, justo detrás de Industriales (17-9). Más atrás aparecen Holguín (14-12), Mayabeque (12-14), Artemisa (11-14) y Matanzas (7-18).

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