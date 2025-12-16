16 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Michel Alejandro Díaz mantiene paso perfecto en el “Carlos Torre Repetto In Memoriam”

16 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   25

Las Tunas.- El ajedrecista tunero Michel Alejandro Díaz firmó un inicio impecable en el Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre Repetto “In Memoriam”, al acumular dos victorias en igual número de presentaciones.

En la primera ronda, Díaz superó al mongol Davaakhuu Munkhzul (Elo 2040), mientras que en su segunda salida derrotó al mexicano Santiago Zacarías (2264), resultados que lo colocan con puntuación perfecta y lo convierten en uno de los protagonistas del certamen.

La tercera jornada promete emociones fuertes: el tunero se medirá en un duelo de líderes frente al cubano Luis Ernesto Quesada (2552), segundo del ranking inicial y también con paso invicto.

Un grupo de ocho ajedrecistas marcha en la cima con dos unidades, entre ellos Díaz y Quesada. Completan el pelotón el colombiano Joshua Daniel Ruiz Castillo, el ucraniano Oleksii Bilych, los cubanos Dylan Isidro Berdayes Ason y Lelys Stanley Martínez Duany, el mexicano Julio César Díaz Rosas, y el norteamericano Aleksandr Ostrovskiy.

Díaz partió desde el puesto 12 del ranking inicial, con 2428 puntos Elo, en un torneo que reúne a 57 jugadores. Los primeros preclasificados son el peruano Jorge Cori, el propio Luis Ernesto Quesada, el ucraniano Viktor Matviishen, el colombiano Joshua Daniel Ruiz Castillo, y el cubano Ermes Espinosa.

Con este arranque, el tunero confirma su excelente estado de forma y se prepara para un reto mayor en la jornada de hoy, donde buscará mantener su invicto frente a uno de los favoritos del evento.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: Ajedrecista tunero Michel Díaz - torneo internacional Carlos Torres in memoriam

Últimas noticias

Alfredo R. Aguilera mantiene el liderazgo en el Zonal Oriental de Ajedrez

El tunero FM Alfredo R. Aguilera continúa firme en la cima del Zonal Oriental de Ajedrez, al llegar este martes a siete puntos tras sumar 1.5 unidades en la doble jornada. Aguilera pactó tablas frente al santiaguero Cristian Tenst y luego se impuso a su coterráneo Ibraín Fernández, resultados que lo consolidan como líder absoluto del certamen.

Atletas tuneros destacan entre los mejores de Cuba en 2025

Por segundo año consecutivo, los tuneros Yander Herrera y Ever Castro Martínez figuran entre los mejores atletas de Cuba en los apartados juvenil y en situación discapacidad, respectivamente. A ellos se suma el paratleta juvenil Aaron Marrero Escocia, quien también alcanzó resultados de primer nivel en este calendario competitivo.

Yordanis Alarcón entra en la historia del béisbol cubano con dos mil hits

El béisbol cubano y, en particular, el tunero, celebran una hazaña que quedará grabada en los anales deportivos: Yordanis Alarcón alcanzó la mítica cifra de dos mil indiscutibles en Series Nacionales, un club exclusivo donde hasta ahora solo había ingresado otro tunero, el legendario Danel Castro.

Garantía de agua favorece a agricultores tuneros

La buena disponibilidad de agua en las presas es ahora mismo la mayor garantía que tienen los agricultores de la provincia de Las Tunas para enfrentar el período seco del año y cumplir los compromisos de la campaña de siembra de frío.

Más leido

Otras Noticias

Alfredo R. Aguilera mantiene el liderazgo en el Zonal Oriental de Ajedrez

Alfredo R. Aguilera mantiene el liderazgo en el Zonal Oriental de Ajedrez

El tunero FM Alfredo R. Aguilera continúa firme en la cima del Zonal Oriental de Ajedrez, al llegar este martes a siete puntos tras sumar 1.5 unidades en la doble jornada. Aguilera pactó tablas frente al santiaguero Cristian Tenst y luego se impuso a su coterráneo Ibraín Fernández, resultados que lo consolidan como líder absoluto del certamen.

Atletas tuneros destacan entre los mejores de Cuba en 2025

Atletas tuneros destacan entre los mejores de Cuba en 2025

Por segundo año consecutivo, los tuneros Yander Herrera y Ever Castro Martínez figuran entre los mejores atletas de Cuba en los apartados juvenil y en situación discapacidad, respectivamente. A ellos se suma el paratleta juvenil Aaron Marrero Escocia, quien también alcanzó resultados de primer nivel en este calendario competitivo.

Yordanis Alarcón entra en la historia del béisbol cubano con dos mil hits

Yordanis Alarcón entra en la historia del béisbol cubano con dos mil hits

El béisbol cubano y, en particular, el tunero, celebran una hazaña que quedará grabada en los anales deportivos: Yordanis Alarcón alcanzó la mítica cifra de dos mil indiscutibles en Series Nacionales, un club exclusivo donde hasta ahora solo había ingresado otro tunero, el legendario Danel Castro.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *