Michel Alejandro Díaz mantiene paso perfecto en el “Carlos Torre Repetto In Memoriam”

Las Tunas.- El ajedrecista tunero Michel Alejandro Díaz firmó un inicio impecable en el Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre Repetto “In Memoriam”, al acumular dos victorias en igual número de presentaciones.

En la primera ronda, Díaz superó al mongol Davaakhuu Munkhzul (Elo 2040), mientras que en su segunda salida derrotó al mexicano Santiago Zacarías (2264), resultados que lo colocan con puntuación perfecta y lo convierten en uno de los protagonistas del certamen.

La tercera jornada promete emociones fuertes: el tunero se medirá en un duelo de líderes frente al cubano Luis Ernesto Quesada (2552), segundo del ranking inicial y también con paso invicto.

Un grupo de ocho ajedrecistas marcha en la cima con dos unidades, entre ellos Díaz y Quesada. Completan el pelotón el colombiano Joshua Daniel Ruiz Castillo, el ucraniano Oleksii Bilych, los cubanos Dylan Isidro Berdayes Ason y Lelys Stanley Martínez Duany, el mexicano Julio César Díaz Rosas, y el norteamericano Aleksandr Ostrovskiy.

Díaz partió desde el puesto 12 del ranking inicial, con 2428 puntos Elo, en un torneo que reúne a 57 jugadores. Los primeros preclasificados son el peruano Jorge Cori, el propio Luis Ernesto Quesada, el ucraniano Viktor Matviishen, el colombiano Joshua Daniel Ruiz Castillo, y el cubano Ermes Espinosa.

Con este arranque, el tunero confirma su excelente estado de forma y se prepara para un reto mayor en la jornada de hoy, donde buscará mantener su invicto frente a uno de los favoritos del evento.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube