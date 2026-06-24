Los Leñadores tropiezan en el Calixto García 

Las Tunas.– El tercer duelo de la semifinal de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano dejó la primera sonrisa para Holguín. Los Cachorros se sacudieron la presión de las dos derrotas iniciales y vencieron 11×4 a los Leñadores de Las Tunas en el estadio Calixto García.

El partido comenzó con ventaja verdirroja. En el segundo inning, un error defensivo abrió la puerta para que Henry Quintero anotara la primera carrera.

Sin embargo, la reacción holguinera no tardó: en el cuarto episodio, elevados de sacrificio de Michael Gorguet y Leonardo Montero, junto a un sencillo de Euclides Pérez, impulsaron tres anotaciones que cambiaron la dinámica del juego.

En el séptimo capítulo, con el marcador aún cerrado, los relevistas tuneros Rodolfo Díaz y Rodolfo Soris no pudieron contener la ofensiva local. Un sencillo de Harold Vázquez y un doble de Lázaro Cedeño prepararon el terreno para que Edward Magaña, emergente, remolcara dos carreras. Acto seguido, Ernesto Torres disparó un grand slam que sentenció el duelo.

El abridor holguinero Carlos Alberto Santiesteban fue clave en el triunfo. Durante seis entradas limitó a la artillería verdirroja a solo tres imparables y una carrera limpia, mostrando temple en situaciones de presión y dominio sobre los bateadores.

En el noveno, José Amaury Noroña conectó un jonrón solitario para maquillar la pizarra.

El zurdo artemiseño Geonel Gutiérrez cargó con la derrota al trabajar durante cinco entradas, donde permitió tres carreras. El verdadero problema estuvo en el bullpen, que permitió ocho anotaciones en apenas tres entradas y un tercio.

Este miércoles, la serie continuará en el propio Calixto García. El designado para subir a la lomita por los tuneros será Eliander Bravo, en busca de recuperar la senda victoriosa. La serie se mantiene 2-1 todavía favorable a los tuneros.

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