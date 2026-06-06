El MININT: 65 años de lealtad y soberanía

Las Tunas.- En la memoria de la nación, cada aniversario del Ministerio del Interior (MININT) se levanta como un amanecer cargado de historia y compromiso para los cubanos. Es la hora en que los muros de la patria se visten de gratitud y los nombres de sus héroes se pronuncian con reverencia.

El MININT cumple hoy 65 años y su conmemoración invita a mirar más allá de los actos oficiales para detenernos en su esencia, que nació en la fragua revolucionaria el 6 de junio de 1961 por iniciativa del General de Ejército Raúl Castro, como continuidad de las estructuras surgidas en la lucha guerrillera del Segundo Frente Oriental Frank País.

Este organismo surgió como respuesta a las agresiones externas y a la necesidad de consolidar la seguridad interna de la nación, convirtiéndose desde entonces en garante de la soberanía, la estabilidad social y la preservación de los valores patrióticos.

Sus principales misiones abarcan la protección de la ciudadanía y el orden público, la defensa de la independencia nacional frente a amenazas externas, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, así como la protección de la economía mediante el enfrentamiento al contrabando y la corrupción. También desempeña un papel esencial en el control de fronteras y la migración, en el sistema de defensa civil ante desastres naturales y emergencias y en la formación de nuevas generaciones de oficiales y cuadros.

Sesenta y cinco años después, el MININT se mantiene como símbolo de resistencia y dignidad nacional. Su historia está marcada por el heroísmo silencioso de quienes entregaron la vida en misiones internacionalistas y por la constancia de los que hoy continúan escribiendo páginas de lealtad.