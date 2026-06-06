Michel Díaz Pérez mantiene el invicto, pero se aleja de la cima en el Continental de Ajedrez

Michel Díaz Pérez mantiene el invicto, pero se aleja de la cima en el Continental de Ajedrez

Las Tunas.- El tunero Michel A. Díaz Pérez firmó dos empates este viernes en la continuación del Continental de Ajedrez “Jorge Vega Fernández In Memoriam”, torneo que reparte cuatro plazas directas para la Copa del Mundo FIDE 2027.

En la quinta ronda, el cubano dividió el punto frente al Gran Maestro colombiano David Arenas, mientras que en la jornada de cierre volvió a pactar tablas, esta vez con piezas blancas ante el mexicano Luis Carlos Torres (2312).

Con este desempeño, Díaz Pérez acumula cuatro unidades y se ubica en el puesto 28 de la clasificación general, en un certamen que lidera el GM mexicano (cubano y tunero) Juan Carlos Obregón con 5,5 puntos.

Detrás aparecen con cinco unidades el estadounidense Sam Shakland, el cubano Lennis Martínez y el mexicano Sion Galavis Medina. Otro representante de Cuba en la parte alta es Dylan Berdayes, quien marcha en el lugar 12 con 4,5 puntos.

Este sábado, el tunero afrontará un duelo clave frente al mexicano Jesús Díaz Pérez Michel necesita sumar puntos para acercarse a los puestos de privilegio.

El ajedrecista de Las Tunas se mantiene invicto en el certamen. Debutó con triunfo sobre la salvadoreña WIM Andrea, luego empató con el nicaragüense Marcos Ortiz y en la tercera ronda volvió a dividir el punto frente al mexicano Leonel Figueredo Losada. Posteriormente venció al también mexicano Andrey González y en las dos últimas fechas firmó tablas ante David Arenas y Luis Carlos Torres.

El Continental de Ajedrez, avalado por la FIDE, se disputa bajo el sistema suizo a 11 rondas, con ritmo de 90 minutos más 30 segundos de incremento por jugada. La competencia reúne a los mejores exponentes del continente y definirá a los cuatro ajedrecistas que obtendrán boleto directo a la Copa del Mundo 2027.

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