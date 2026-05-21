Obtiene joven tunera premio nacional en concurso de diseño

Las Tunas.- Con su cartel Conexiones de la memoria, la tunera Laura Lizt Ramadán Torres obtuvo recientemente el premio nacional del concurso de diseño convocado para jóvenes por el Comité Cubano del Consejo Internacional de Museos ICOM-Cuba.

Ella estudia en el instituto politécnico de economía y los servicios Conrado Benítez, de nuestra ciudad, pero es una apasionada del diseño aplicado a diferentes proyectos.

Por ese sendero, la muchacha de apenas 18 primaveras dio vida a la obra que identificó este año la campaña nacional por el Día Internacional de los Museos, fecha que se celebra cada 18 de mayo.

Confiesa que le gusta mucho el diseño y está orgullosa de ese resultado. “En Conexiones de la memoria se aprecia un museo y, dentro, a niños y adultos. Aparece también un señor con un bastón, que representa a las personas que no pueden asistir a estas instituciones, pero sí disfrutar de una visita virtual. Los museos son interesantes, allí aprendemos mucho, pues guardan la historia”, expresó la laureada.

El jurado de la lid reconoció los valores conceptuales de la obra, el buen aprovechamiento del lenguaje visual y la integración simbólica para aludir al papel de los museos y sus retos en la contemporaneidad.

Por otro lado, Conexiones… apuesta por ese lenguaje inclusivo que defienden actualmente los museos, apoyándose en las nuevas tecnologías para materializar este fin; de ahí que Laura muestre un androide como parte del mensaje de su creación.

En el acto provincial por el Día Internacional de los Museos, acaecido frente a la entidad provincial que lleva el nombre del Mayor General Vicente García, se reconoció a la joven.

Anteriormente Grisel Santana, Directora de Museos del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural dio a conocer la noticia en el noticiero nacional. Enhorabuena.

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