Talento tunero rumbo a preselecciones nacionales de fútbol

Las Tunas.- Los tuneros Ricardo Polo y Walberto León fueron convocados a la preselección nacional sub-21 de Cuba, que se concentrará en La Habana con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse en República Dominicana.

La noticia confirma el aporte de Las Tunas al desarrollo del deporte nacional, con jóvenes que ya muestran condiciones para brillar en escenarios internacionales.

Polo se desempeña como defensa y cuenta con experiencia internacional. Fue parte de la selección nacional cubana en varios amistosos y disputó el Mundial sub-20 en Chile.

También participó en el Torneo Clausura de Nicaragua con el club Sport Sébaco, lo que le permitió sumar minutos de calidad en un campeonato extranjero y ampliar su experiencia competitiva.

Por su parte, el centrocampista León ha destacado en varios torneo juveniles y llegó a vestir la camiseta de Cuba en selecciones nacionales de categorías inferiores. Su presencia en la convocatoria reafirma la confianza de los entrenadores en su potencial y en la cantera tunera.

La convocatoria también incluye al manatiense Maikol Peña Ben, de apenas 16 años, quien se integra a la preselección sub-16. Su preparación en la capital cubana está orientada a futuras competencias internacionales, como parte de la estrategia de potenciar el relevo generacional en el deporte.

Estos llamados reflejan la confianza en el talento emergente de provincias como Las Tunas, reafirmando el papel de estas regiones como semilleros de atletas.

Con la mirada puesta en República Dominicana y en los compromisos internacionales venideros, los jóvenes convocados tendrán la responsabilidad de demostrar que el futuro del deporte cubano está asegurado.

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