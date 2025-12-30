30 de Dic de 2025

Keniel Ferráz impone respeto desde el montículo

30 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   70

Las Tunas.- El relevista de los Leñadores de Las Tunas, Keniel Ferráz, volvió a demostrar por qué es considerado uno de los lanzadores más confiables de la pelota cubana. En la Serie Nacional 64, el tunero firmó una temporada de ensueño que lo ratifica como uno de los mejores relevistas de los últimos tres campeonatos.

Ferráz cerró la etapa clasificatoria con un récord de ocho victorias y cuatro derrotas, además de cinco juegos salvados, números que reflejan su capacidad para responder en los momentos de mayor presión. En 86 entradas de labor, se enfrentó a 316 bateadores, quienes apenas pudieron conectarle para un promedio ofensivo de .241.

Su dominio se hizo sentir con una efectividad de 1.78, una cifra que habla de su consistencia y control en el montículo. A ello se suma un total de 69 ponches y apenas 22 bases por bolas, estadísticas que lo convierten en un lanzador de gran precisión y seguridad.

Más allá de los números, el impacto de Ferráz fue decisivo para que los Leñadores alcanzaran el primer lugar en la etapa regular, consolidándose como pieza clave en el bullpen y como referente de la disciplina y entrega que caracteriza al conjunto tunero.

Con actuaciones como esta, Keniel Ferráz no solo reafirma su condición de estrella dentro del béisbol nacional, sino que también se convierte en símbolo de confianza para un equipo que sueña con volver a levantar el título.

 

Temas: Keniel Ferraz - Las Tunas - Leñadores

