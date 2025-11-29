29 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Los pequeños Leñadores caen en los cuartos de final del Campeonato Nacional 7-8 años

29 de Nov de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   8

Las Tunas.- Los pequeños Leñadores de Las Tunas, en la categoría 7-8 años, vivieron una intensa jornada dentro del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil. En los cuartos de final del certamen, los tuneros se enfrentaron a Sancti Spíritus, cayendo en la doble jornada con marcadores de 8×2 y 11×6, resultados que evidenciaron la ofensiva oportuna de los espirituanos en momentos decisivos.

Antes de este revés, los niños de Las Tunas habían mostrado su calidad al imponerse en par de ocasiones a Camagüey, victorias que les dieron confianza y los colocaron entre los mejores equipos del torneo.

Más allá de los resultados, la experiencia tiene un valor especial: fue la primera participación de los pequeños Leñadores en un escenario nacional, un paso significativo en su formación deportiva.

Para ellos, el reto ahora será continuar trabajando, perfeccionar sus habilidades y seguir creciendo dentro del béisbol, con la ilusión de volver a representar a su provincia en futuras ediciones y aspirar a mejores resultados.

 

/lrc/

Temas: Campeonato nacional 7-8 años - Pequeñas ligas de Béisbol

