Tuneros en acción en el Memorial Barrientos 2026

Tuneros en acción en el Memorial Barrientos 2026

Las Tunas.- Cinco atletas de Las Tunas dejaron huella en el Memorial Barrientos, celebrado este 5 de junio en el Estadio Panamericano de La Habana.

La competencia sirvió como antesala al cierre del período clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

En los 100 metros planos, Reynaldo Espinosa fue el más destacado con 10.32 segundos, seguido por Giorvis Domínguez (10.40) y Anier López (10.47).

En los 400 metros, Yoandys Alberto Lescay firmó un segundo puesto personal con 47.01, detrás de Yohendris Bientz (46.87) y por delante de Kenier Arias (47.25).

La prueba de 5000 metros coronó a Fernando Roodney con 14:09.7, mientras José A. Tamerón se quedó con la plata (14:10.5).

En los 110 metros con vallas, Yovany de la C. Canuet se impuso con 13.93, seguido por el tunero Yander Herrera (14.02) y Yennaiv Torres (14.43).

El gran titular de la jornada fue el triunfo del relevo 4×100 Cuba A, que registró 38.77 segundos y se coloca con serias opciones de clasificación a Santo Domingo.

En este cuarteto participaron los tuneros Yoandys Lescay y Reynaldo Espinosa, acompañados por los velocistas Giorvis Domínguez y Anier O. López.

También destacó Hansel Abreú, pupilo del entrenador tunero Karlon Matos, quien logró marca personal en los 1500 metros con 3:43.99, acercándose a la cita regional.

En el 5000 femenino, Marian López fue segunda con 16:43.8, detrás de Meury M. Bacallao (16:39.7), mientras Osmairy González resultó descalificada.

El cierre dorado llegó con el relevo 4×400 mixto, donde Lescay volvió a brillar junto a Yohendris Bientz, Melissa Padrón y Camila Rodríguez, imponiéndose con 3:22.43.

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