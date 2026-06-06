Salvaguarda del orden interior: sesenta y cinco años en la primera línea de la tranquilidad ciudadana

Las Tunas.- Hay fechas que condensan el curso y la estabilidad de un proyecto social. Hoy, al cumplirse exactamente 65 años de la fundación del Ministerio del Interior (Minint) el 6 de junio de 1961, el acontecimiento invita a una lectura reflexiva y sobria sobre el papel de una institución que ha transitado de forma indivisible junto a la historia moderna de la nación cubana.

Nacido en una coyuntura de profundas transformaciones socio-políticas, el Minint unificó bajo un mando único las dependencias de seguridad, orden e investigación que hasta entonces operaban de manera dispersa, heredadas de las estructuras de gobernación preexistentes y nutridas por el espíritu del Ejército Rebelde y la lucha clandestina. Desde aquel momento fundacional, su doctrina se estructuró sobre una premisa fundamental: la preservación de la seguridad nacional como base insustituible para el desarrollo de la vida civil.

A lo largo de más de seis décadas, las misiones asignadas a este cuerpo uniformado se han desplegado en múltiples dimensiones. La percepción pública suele asociar la seguridad a la presencia del orden en la vía pública, pero la estructura del organismo abarca facetas que infuyen de forma silenciosa e integral en el día a día de la ciudadanía.

Desde la prevención y el enfrentamiento al delito común, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción, hasta áreas de alta especificidad técnica y civil como el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, las Tropas Guardafronteras y el sistema penitenciario; cada una de estas especialidades constituye un engranaje en la contención de riesgos internos y externos.

La tranquilidad ciudadana no es un estado de inercia natural, sino el resultado directo de una arquitectura de prevención y vigilancia constante.

El aniversario 65 se alcanza, además, en un contexto socioeconómico complejo, donde los retos de la seguridad pública se transforman y exigen una constante modernización operativa y metodológica frente a nuevas modalidades delictivas y desafíos globales en el plano de la ciberseguridad y el control fronterizo. En este escenario, la vigencia de la institución se mide en su capacidad para articular el rigor y la firmeza jurídica con las demandas de orden, responsabilidad y protección interna que la sociedad requiere para su normal funcionamiento.

Más allá de los balances institucionales y los actos oficiales que marcan la jornada, la fecha representa, ante todo, el reconocimiento a generaciones de combatientes, especialistas y personal civil que han integrado sus filas. La historia de estas seis décadas se escribe en la hoja de servicios de hombres y mujeres que, desde el anonimato de la investigación, el patrullaje cotidiano o la respuesta inmediata ante desastres naturales, han asumido la responsabilidad de salvaguardar el orden interior de la nación.

Sesenta y cinco años después de su creación, el Ministerio del Interior permanece como el pilar estructural encargado de asegurar que la cotidianidad de la nación transcurra dentro de los márgenes de la estabilidad y la convivencia social.

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