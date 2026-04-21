Leñadores de Las Tunas debutan en casa en la IV Liga Èlite 

Las Tunas.- Ya se conoce el calendario de la IV Liga Èlite del béisbol cubano en este 2026, donde los Leñadores, actuales subcampeones, jugarán sus dos primeros choques en su parque Julio Antonio Mella.

El próximo día 2 de mayo y hasta el cuatro, los tuneros se verán las caras ante los Cachorros de Holguín y luego se enfrentarán a los Industriales de La Habana entre el siete y el 10 de mayo. De esta manera, el equipo verdirrojo arrancará este torneo con el respaldo de su público.

Luego, los Leñadores tendrán una gira por tres provincias: enfrentarán a los Huracanes de Mayabeque (12-15 mayo), a los Cocodrilos de Matanzas (17-20 de mayo) y cerrarán ante Artemisa (22-25 de mayo). Una salida exigente que pondrá a prueba la profundidad del pitcheo y la fortaleza del conjunto dirigido por Abeysi Pantoja.

En el cierre del mes de mayo se volverán a medir a los artemiseños, por lo que jugarán ocho partidos consecutivos (27-30 de mayo), pero esta vez en casa. El mes de junio lo abrirán viajando a la capital para enfrentar a los Azules de la capital (1-4 de junio), luego regresarán al “Mella” para jugar contra Matanzas (6-9 de junio) y Mayabeque (11-14 de junio). En el cierre de la etapa clasificatoria viajarán hasta Holguín para medirse en la última subserie ante los Cachorros (16-19 de junio).

El sábado 2 de mayo también jugarán Mayabeque–Matanzas en el Victoria de Girón y Artemisa–Industriales en el Latinoamericano, lo que significa un arranque de torneo con acción simultánea en tres estadios del país.

Los horarios de juego serán de lunes a sábado a las 2:00 p.m., mientras que los domingos se disputarán desde las 11:00 a.m.

Para los Leñadores, jugar de local en las primeras dos subseries ante Holguín e Industriales puede marcar el ritmo inicial del equipo, mientras que la gira por Mayabeque, Matanzas y Artemisa en mayo exigirá el mejor rendimiento del equipo.

Los tuneros, con su gente y su historia reciente, quieren escribir un nuevo capítulo de gloria en verde y rojo.

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