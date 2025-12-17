Portada » Noticias » Deporte » Michel Alejandro Díaz se mantiene al acecho en el Carlos Torre in Memóriam

Las Tunas.- El tunero Michel Alejandro Díaz continúa en la pelea por los primeros puestos del grupo Magistral del Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre in Memóriam, que se celebra en la localidad mexicana de Progreso.

Con tres unidades en cuatro rondas, el joven ajedrecista le pisa los talones a los líderes y mantiene vivas sus aspiraciones de escalar posiciones en la recta final del certamen.

En la jornada del martes, Díaz firmó tablas frente al peruano Jorge Cori, máximo coeficiente Elo entre los 57 participantes (2599), resultado que lo mantiene en la zona de perseguidores inmediatos. Antes había dividido honores con su compatriota Luis Ernesto Quesada, quien representa a México en esta edición.

Mientras tanto, Dylan Berdayes, actual subcampeón de Cuba, se instaló entre los cuatro punteros con 3,5 puntos de cuatro posibles. Hoy enfrentará precisamente a Quesada en un duelo que acapara la atención de la quinta ronda, primera de las dos previstas para este miércoles.

Además de Díaz, otro cubano con tres puntos es el santiaguero Lelys Martínez, quien comparte la condición de escolta.

En la primera ronda de la jornada de este miércoles, Michel enfrentará al GM colombiano Sergio E. Barrientos (2453).

El torneo, que tradicionalmente marca el cierre de la temporada competitiva en México, concluirá el viernes con la novena y última ronda.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube