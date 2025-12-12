Michel Alejandro Díaz, carta tunera en el Carlos Torre in Memóriam

El ajedrecista tunero Michel Alejandro Díaz integrará la nómina cubana que participará en el Torneo Internacional de Ajedrez Carlos Torre in Memóriam, previsto del 15 al 19 de diciembre en la localidad de Progreso, Yucatán, México.

La Federación Cubana de Ajedrez estará representada por 12 jugadores, varios de ellos miembros de la preselección élite, con el objetivo de mantener la tradición competitiva de la Isla en este prestigioso certamen.

Entre los nombres más destacados figuran los villaclareños Elier Miranda y Ermes Espinosa, el habanero Dylan Berdayes y el santiaguero Lelys Martínez, quienes buscarán mejorar sus resultados frente a un cuadro inicial liderado por el peruano Jorge Cori, número uno del ranking.

El torneo también contará con figuras internacionales como el cubano que representa a México Luis Ernesto Quesada, el ucraniano Viktor Matviishen y los colombianos Joshua Daniel Ruiz y Sergio Barrientos, todos con aspiraciones de podio.

Por Cuba igualmente competirán Daniel Hidalgo, Juan Borges, Rodney Pérez, Amanda Muñiz, Roxángel Obregón, Yoanna González y Karen Espinosa, completando la delegación nacional.

La cita en Yucatán será una nueva oportunidad para medir fuerzas con rivales de gran nivel y, al mismo tiempo, reafirmar el lugar del ajedrez cubano en el panorama internacional.

Además del torneo principal, el evento abrirá espacio a competencias por categorías de edad, lo que permitirá a jóvenes talentos sumar experiencia y proyectarse hacia futuros compromisos.

