Los Leñadores suben a la cima de la Serie Nacional

Las Tunas.- La tabla de posiciones de la 64 Serie Nacional de Béisbol sigue ardiendo, con cuatro equipos enfrascados en una férrea batalla por el liderato de la fase clasificatoria. Sin embargo, tras la última jornada de duelos particulares, fueron los Leñadores de Las Tunas quienes ocuparon por la fuerza el trono.

En el estadio Julio Antonio Mella, los tuneros doblegaron a los Cazadores de Artemisa en dos ocasiones consecutivas.

Primero, en el partido sellado de ayer, los vigentes monarcas nacionales se impusieron 11×10 en un cerrado choque que se extendió hasta la oncena entrada. El batazo decisivo llegó de la mano de Yordanis Alarcón, quien remolcó la ventaja definitiva ante un envío del derrotado José Ángel García.

La victoria fue para Alberto Pablo Civil, que trabajó 2.1 entradas sin permitir anotaciones, mientras Keniel Ferraz aseguró el triunfo con su cuarto salvamento. Con el madero brillaron los hermanos Alarcón, que sumaron siete indiscutibles entre ambos, además de Henry Quintero con un jonrón y Yassel Izaguirre, autor de un doble y cinco impulsadas.

La segunda victoria llegó con marcador de 7×0, otra vez con Yordanis como protagonista al disparar un jonrón con un compañero en base y reafirmarse como líder de los bateadores con average de 417. Alejandro Meneses se llevó el éxito tras cinco episodios de total dominio, tolerando apenas dos imparables. Por su parte, Yunieski García cargó con el revés.

En total, los Leñadores vencieron cuatro veces a los Cazadores y en tres de esas ocasiones lo hicieron por la vía de la lechada, gracias al sólido desempeño de sus lanzadores.

Con este resultado, los verdirrojos se preparan para enfrentar desde el martes a los Gallos de Sancti Spíritus, en una serie que promete mantener encendida la lucha por la cima del campeonato.

