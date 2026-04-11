Organizan transportación de Pasajeros en triciclos particulares

Las Tunas.- Más de ciento cincuenta triciclos eléctricos particulares ya están circulando en la ciudad de Las Tunas, organizados por la Empresa Provincial de Transporte de Pasajeros y Cargas Generales, Cardinal.

Su director, el master en Ciencias Alexander Torres Pérez, declaró a Tiempo21 que la incorporación de estos vehículos emerge como un alivio para la movilidad cotidiana de la población, en uno de los peores momentos de la transportación publica por la contracción en el abastecimiento de combustible.

«Para el servicio se establecieron ocho piqueras en las áreas de mayor demanda y concentración de personas y el precio de 50 pesos entre una y otra y de las cuales ya funcionan siete, solo falta por habilitar la de la salida a Jobabo».

Dijo que se garantiza un control al servicio principalmente al cumplímiento de la tarifa precio con medidas rigurosas para los conductores que la violen como

Torres Pérez también informó que progresivamente se deben incorporar más triciclos eléctricos particulares al servicio urbano de transportación de pasajeros pues en el municipio alrededor de 400 han estado en trámites de la licencia operativa.

En otras partes de la provincia como Puerto Padre también se ha puesto en práctica esta opción con varios triciclos eléctricos integrados al movimiento público de pasajeros, comentó el director de la empresa transportista.

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