Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

Las Tunas.- «No podemos hacer gastos innecesarios, pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó Osbel Lorenzo Rodríguez, presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección en completa composición como establece la fase de alerta.

Tras una visita de subjefes de este órgano, incluyendo el propio presidente del Consejo, por los municipios del sur se conoció la situación particular de cada territorio, particularmente de la zona del puerto de Guayabal y otras proclives a inundaciones en Amancio.

En el caso de los municipios del este, que según los últimos pronósticos deben ser los más afectados, son recorridos en esta jornada de domingo por las autoridades, quienes aprovechan para intercambiar con la población e integrantes de las zonas de Defensa, células fundamentales para la adopción e implementación de cada una de las medidas.

Si bien se insiste en la autoevacuación a viviendas de familiares o vecinos, un total de 171 centros de encuentran listos para proteger a la población residente en zonas de inundaciones y otras cuyo estado de sus viviendas no soportarían los estragos de este poderoso huracán, se informó en esta reunión de trabajo.

Durante este domingo se continúa con la recogida de desechos sólidos, la limpieza de zanjas y canales, la poda de árboles y desobtrucción de tragantes y alcantarillas, fundamentalmente en el municipio cabecera.

La comercialización de carbón y leña, así como de productos agropecuarios que han sido acopiados junto a la venta de comidas y alimentos ligeros en la red del Comercio y la Gastronomía destacan entre las medidas que se generalizan en toda la provincia.

A mantener la disciplina y estar informados por canales oficiales se llamó en esta reunión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial el que de conjunto con los especialistas del Centro Provincial de Meteorología mantienen estrecha vigilancia sobre la evolución de Melissa.

/lrc/

