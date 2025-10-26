26 de Oct de 2025

Intensifican en Las Tunas medidas de la Defensa Civil ante amenaza del huracán Melissa

 - Ordey Díaz Escalona
Las Tunas.- «No podemos hacer gastos innecesarios, pero tenemos que utilizar todos los recursos que tengamos en función de salvar las vidas humanas», así reflexionó Osbel Lorenzo Rodríguez, presidente del Consejo de Defensa Provincial en Las Tunas, durante la última reunión de trabajo de este órgano de dirección en completa composición como establece la fase de alerta.

Tras una visita de subjefes de este órgano, incluyendo el propio presidente del Consejo, por los municipios del sur se conoció la situación particular de cada territorio, particularmente de la zona del puerto de Guayabal y otras proclives a inundaciones en Amancio.

En el caso de los municipios del este, que según los últimos pronósticos deben ser los más afectados, son recorridos en esta jornada de domingo por las autoridades,  quienes aprovechan para intercambiar con la población e integrantes de las zonas de Defensa, células fundamentales para la adopción e implementación de cada una de las medidas.

Si bien se insiste en la autoevacuación a viviendas de familiares o vecinos, un total de 171 centros de encuentran listos para proteger a la población residente en zonas de inundaciones y otras cuyo estado de sus viviendas no soportarían los estragos de este poderoso huracán, se informó en esta reunión de trabajo.

Durante este domingo se continúa con la recogida de desechos sólidos, la limpieza de zanjas y canales, la poda de árboles y desobtrucción de tragantes y alcantarillas, fundamentalmente en el municipio cabecera.

La comercialización de carbón y leña, así como de productos agropecuarios que han sido acopiados junto a la venta de comidas y alimentos ligeros en la red del Comercio y la Gastronomía destacan entre las medidas que se generalizan en toda la provincia.

A mantener la disciplina y estar informados por canales oficiales se llamó en esta reunión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial el que de conjunto con los especialistas del Centro Provincial de Meteorología mantienen estrecha vigilancia sobre la evolución de Melissa.

/lrc/

El presidente del Consejo de Defensa Municipal en Colombia, Yandry Otaño Guerra, y el vicepresidente, Elvis Espinosa García, constataron que el embalse Las Mercedes, mayor reservorio de agua del territorio, se encuentra al 40 por ciento de su capacidad, por lo que bien pudiera asimilar un gran volumen de agua tras el posible paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba.

El personal de Enfermería, que desempeña un papel importante en las instituciones sanitarias, se distingue hoy por muestras de solidaridad y humanismo en un grupo de profesionales de Las Tunas que se trasladaron a la capital del país, en apoyo a labores asistenciales.

En su nota informativa no 2 sobre la Tormenta Tropical Melissa, emitida al mediodía de este sábado, el Estado Mayor de la Defensa Civil estableció la fase de Alerta desde las 15:00 horas para las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey y la Fase Informativa para las provincias de Ciego de Ávila y Sancti Spíritus.

A medida que pasa el tiempo más se concretan las amenazas de la hasta ahora tormenta tropical Melissa, un fenómeno meteorológico que de una u otra manera perjudicará a la provincia de Las Tunas, ya sea con lluvias intensas, fuertes vientos u otras afectaciones.

