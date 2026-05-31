Un día sin fumar, reducir el atractivo, salva vidas

Las Tunas.- Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una iniciativa que bajo el lema Desenmascarar el atractivo: contrarrestar la adicción a la nicotina y al tabaco, suma a las naciones del orbe a la campaña internacional creada por la organización de Naciones Unidas desde 1987 para reducir las muertes por esta adicción.

El Tabaquismo, es una enfermedad crónica que provoca dolencias como el cáncer de pulmón y faringe, bronquitis crónica, Enfisema pulmonar, aumenta el riesgo de sufrir osteoporosis y la probabilidad de padecer un infarto se multiplica por 10 en las mujeres que fuman, además de adelantar la menopausia entre dos y tres años respecto a las mujeres que nunca han fumado.

Su consumo figura como uno de los factores de riesgo importante de las enfermedades cardiovasculares, también incrementa en un 70 por ciento el riesgo de morir prematuramente por diversas enfermedades y que es directamente proporcional al tiempo que lleva fumando, al consumo diario de cigarrillos, a la profundidad de la inhalación del humo y al contenido en nicotina de la marca fumada.

El tabaquismo está asociado entre el 80 y el 90 por ciento de los casos de cáncer de pulmón, el de boca, faringe, laringe, esófago, estómago y páncreas, entre otros, por ello resulta preocupante la iniciación a edad temprana de esta adicción, que crea dependencia en muy poco tiempo.

Esta enfermedad no solo es privativa de los fumadores activos sino que guarda relación con resultados adversos a la salud, pues se estima que anualmente provoca más de 1,6 millones de muertes entre los fumadores pasivos, esos que se exponen a inhalar el humo ajeno en cualquier entorno.

Según la Organización Mundial de la Salud, el tabaquismo es la principal causa evitable de muerte, pues hay mil 300 millones de consumidores de tabaco, causante de la muerte cada año de alrededor de ocho millones de fumadores activos y de no fumadores expuestos al humo ajeno.

Ante este contexto y con el fin de proteger a los jóvenes de la adicción y las enfermedades, la OMS impulsa además la restricción de aromatizantes en los productos de tabaco y nicotina, pues convierten productos tóxicos en un reclamo atractivo para los jóvenes en su consumo habitual mediante los cigarrillos electrónicos.

Por ello cada año los profesionales de la salud de la provincia de Las Tunas se suman a la celebración del día mundial sin fumar, dedicado a promover los riesgos asociados al consumo en favor de reducir la exposición a esta dependencia por un futuro saludable.

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