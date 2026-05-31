Veteranos de la Inteligencia advierten a Trump sobre consecuencias de invasión a Cuba

Veteranos de la Inteligencia advierten a Trump sobre consecuencias de invasión a Cuba

El colectivo Veterans Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), compuesto por exfuncionarios de inteligencia de Estados Unidos, ha emitido un memorándum de alerta dirigido al presidente Donald Trump, alertando que la política actual hacia Cuba está encaminada a arrastrar al país a una “guerra perdida”.

Los expertos subrayan que Washington subestima gravemente el orgullo nacional cubano y su cultura de respeto institucional. Advirtieron que, incluso aquellos cubanos que desean cambios internos, se unirían detrás de su gobierno ante cualquier agresión externa, haciendo fracasar estrepitosamente cualquier intento de imponer un régimen desde el extranjero.

El documento desmiente categóricamente las justificaciones utilizadas para la escalada de tensiones. Según los veteranos, no existe evidencia desde 1992 de que Cuba apoye a organizaciones terroristas, ni de que Rusia o China operen bases de espionaje contra EE.UU. en la isla, calificando estas acusaciones de deshonestas y carentes de fundamento real.

Finalmente, VIPS concluye que la coerción ha fracasado durante más de seis décadas y que las negociaciones bajo amenaza de fuerza no son auténticas. Instan a la administración a abandonar la lógica del bloqueo y las acusaciones políticas, abriendo paso a un diálogo genuino que evite el colapso migratorio y humanitario que una intervención provocaría.

PARA EL GRUPO DIRECTIVO

Fulton Armstrong, ex Oficial de Inteligencia Nacional para América Latina (ret.)

Marshall Carter-Tripp, Oficial del Servicio Exterior (ret.); Directora de División, Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado

Philip Giraldi, ex Oficial de Operaciones de la C.I.A. (ret.)

Matthew Hoh, ex Capitán del Cuerpo de Marines de EE. UU., Iraq y ex Oficial del Servicio Exterior, Afganistán (VIPS asociado)

Jim Jatras, ex Departamento de Estado de EE. UU. y ex asesor de política exterior para la liderazgo del Senado (VIPS Asociado)

Larry Johnson, ex Oficial de Inteligencia de la C.I.A. y Funcionario de Contraterrorismo del Departamento de Estado (ret.)

John Kiriakou, ex Oficial de Contraterrorismo de la C.I.A. y ex investigador principal del Comité de Relaciones Exteriores del Senado

Karen Kwiatkowski, ex Teniente Coronel de la Fuerza Aérea de EE. UU. (ret.); en la Oficina del Secretario de Defensa observando la fabricación de mentiras sobre Iraq, 2001-03

Ray McGovern, ex oficial de infantería/inteligencia del Ejército de EE. UU. y analista de la C.I.A.; ex informador presidencial de la C.I.A. (ret.)

Elizabeth Murray, ex Suboficial de Inteligencia Nacional para el Cercano Oriente, Consejo Nacional de Inteligencia; analista política de la C.I.A. (ret.)

Scott Ritter, ex Mayor del Cuerpo de Marines de EE. UU., ex inspector jefe de armas de la ONU, Iraq

Coleen Rowley, Agente Especial del F.B.I. y ex asesora legal de la División de Minneapolis (ret.)

Lawrence Wilkerson, Coronel (Ejército de EE. UU., ret.), Profesor Visitante Distinguido, College of William and Mary (VIPS asociado)

Sarah G. Wilton, Comandante, Reserva Naval de EE. UU. (USNR), (ret.)/Agencia de Inteligencia de Defensa (D.I.A.), (ret.)

Robert Wing, ex Oficial del Servicio Exterior (VIPS asociado)

Ann Wright, Coronel, Ejército de EE. UU. (ret.); Oficial del Servicio Exterior (renunció en oposición a la guerra de Iraq)

(Tomado de Cubadebate)