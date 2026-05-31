Copextel se corona campeón del softbol obrero 

Las Tunas.- El equipo de Copextel se coronó campeón de la Copa de los Cuatro Grandes del softbol de los trabajadores en el municipio Las Tunas, tras imponerse con par de victorias ante los Bucaneros en la gran final disputada en el estadio Aníbal Aponte.

En el primer desafío, Copextel se llevó el triunfo con marcador de 16×5, con victoria para Carlos Sosa y derrota para Yohander Herrera.

A la ofensiva brillaron Héctor Hernández (4-2), Carlos Pérez (4-2, un cuadrangular y dos impulsadas), Pedro Batista (3-2, par de dobles), Wilber Rondón (3-2, dos impulsadas) y Juan Ramón Vázquez (2-2, un cuadrangular). Por los Bucaneros destacó Yohander Herrera (4-4, un jonrón y una impulsada), junto a Yor Alarcón (3-2) y Eliuk López (3-2).

En el segundo partido, la superioridad de Copextel fue aún más clara, imponiéndose por nocao 15×4. La victoria fue para Luis Guillermo González y nuevamente derrota para Yohander Herrera.

En la ofensiva, Yoel Barroso (4-3, dos impulsadas y un cuadrangular) y Juan Ramón Vázquez (2-1, jonrón decisivo) fueron protagonistas. Por los Bucaneros, el destaque fue para Yor Alarcón (3-1, un cuadrangular).

La copa dejó como líderes individuales a Adonis Velázquez en el picheo, Jonathan Puig en hits conectados y el reconocimiento de MVP para Mario Sandó, consolidando así la actuación de un equipo que dominó de principio a fin.

Con información de Leandro Leyva.

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