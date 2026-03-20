Celebran en Las Tunas Día Mundial de la Salud Bucodental

Las Tunas.- El Día Mundial de la Salud Bucal convoca cada 20 de marzo a concientizar la importancia del cuidado bucodental mediante actividades e intervenciones educativas que susciten una correcta rutina de higiene, chequeos y estilos de vida saludables en adultos e infantes.

En Las Tunas la celebración se extendió a las 14 áreas de salud, en los ocho municipios, con una actividad especial en la clínica estomatológica del seminternado Jesús Argüelles, con un proyecto educativo que propicia la promoción de salud para empoderar a las nuevas generaciones ante la responsabilidad de los cuidados para la salud en general, con los conocimientos y las herramientas que garanticen una correcta salud personal y familiar.

La doctora Leydis Marian Rodríguez Pérez, jefa del Departamento de Estomatología en Las Tunas, precisó que los profesionales de la Estomatología junto a los educandos en formación regionalizados en los municipios recibiendo docencia y educación en el trabajo llegaron a comunidades y centros de trabajo y educativos, con el propósito de elevar el conocimiento, modificar hábitos bucales y resaltar la jornada pues las enfermedades de la cavidad bucal son altamente prevalentes, con graves consecuencias a la salud.

Añadió la galena que «durante el mes de marzo se realizaron diversas acciones educativas de promoción y prevención de enfermedades entre ellas concursos de dibujos en escuelas primarias, actividades con títeres en círculos infantiles, y se trabajó con niños, integrantes de los círculos de interés de Estomatología en la provincia.

«Mientras se intervino en hogares de ancianos y maternos, centros médicos y psicopedagógicos, las casas de niños sin amparo parental y comunidades vulnerables, mediante charlas educativas sobre los factores de riesgo fomentando prácticas y estilos de vida sanos, con el fin de disminuir la incidencia de las caries dentales, la periodontopatías, los traumas bucodentales, las maloclusiones y el cáncer bucal, unido al desarrollo de la Jornada Puertas Abiertas a los Clínicas Estomatológicas», apuntó Rodríguez Pérez.

Este año la Federación Dental Internacional convocó a esta campaña anual bajo el lema «Una boca feliz es… un vida feliz», pues según la Organización Mundial de la Salud las enfermedades bucodentales afectan a casi tres mil 500 millones de personas, por lo que se enfatiza la necesidad de integrar la salud dental en las estrategias de salud pública y los sistemas de atención primaria, reconociendo su impacto en el bienestar general.

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