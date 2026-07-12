Nuevas disposiciones reducen trámites y plazos para la inversión extranjera en Cuba

El Decreto 153 del Consejo de Ministros, modificativo del decreto 325 que contiene el Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera, fue publicado el jueves en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición ordinaria número 57, con el objetivo de hacer más eficientes y ágiles los procesos asociados a la llegada de capital foráneo al país.

Yanet Vázquez Valdés, viceministra de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, explicó que las modificaciones forman parte de un conjunto de decisiones anunciadas en noviembre pasado durante la Feria Internacional de La Habana por el vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, dirigidas a flexibilizar y dinamizar los procesos vinculados con esta actividad.

La viceministra señaló que la mayoría de esas decisiones comenzaron a implementarse desde el momento de su anuncio, pues estaban relacionadas con cambios en los modelos de gestión y no requerían modificaciones normativas.

“Por otra parte, los cambios anunciados que tenían que ver con la simplificación documental, con la agilización institucional, sí requerían una actualización de las normas que hasta este momento establecían estas cuestiones”, explicó.

Por ello, agregó, se desarrolló un proceso legislativo que concluyó con la publicación del Decreto 153 modificativo del Decreto 325 del Reglamento de la Ley de la Inversión Extranjera.

Vázquez Valdés informó que entre las novedades se encuentra la introducción de una nueva metodología para la presentación de planes de negocio, en sustitución de los estudios de factibilidad técnico-económica que se exigían al momento de la aprobación del negocio.

En cuanto a la documentación legal, precisó que la certificación de documentos quedará a cargo de las partes interesadas en los propios negocios, mientras que el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) se concentrará en evaluar los aspectos esenciales de las propuestas.

Asimismo, destacó las resoluciones 78 y 79 del Mincex, relacionadas con la metodología para el plan de negocios y la renovación de la Comisión de Evaluación de Negocios. Esta última, afirmó, permitirá reducir significativamente los tiempos establecidos anteriormente para estos procesos.

“En el orden práctico, con las propuestas de negocios que se fueron acercando a nosotros, aprovechamos, con el consentimiento de los inversionistas, para empezar a aplicar estas decisiones y esto contribuyó de una manera efectiva al mejoramiento de la norma que se publica en la Gaceta Oficial de la República”, resaltó.

La viceministra consideró que estas novedades constituyen un paso significativo en el perfeccionamiento del marco legal cubano para la inversión extranjera y forman parte de las transformaciones económicas y sociales que desarrolla el país.

Principales cambios que introducen las nuevas regulaciones

Procedimientos más ágiles y plazos reducidos

Se establecen plazos perentorios para las diferentes fases del proceso de inversión.

La Comisión de Evaluación de Negocios contará con siete días hábiles para analizar las solicitudes presentadas.

Los inversionistas tendrán un plazo similar para realizar las adecuaciones solicitadas durante la evaluación.

Se definen tiempos específicos para la aprobación de diferentes categorías de inversiones, lo que aporta mayor certidumbre y rapidez al proceso.

Simplificación de la documentación

Se actualizan y precisan los requisitos documentales para inversionistas nacionales y extranjeros.

Se establece una mayor claridad en la información necesaria para la presentación de propuestas.

Se incorpora la presentación de planes de negocio sustentados en metodologías vigentes.

Se contempla la necesidad de avales bancarios actualizados, como garantía de transparencia y solidez de las propuestas.

Mayor flexibilidad en la gestión empresarial

Los convenios de asociación y estatutos de las empresas mixtas deberán incluir mecanismos para enfrentar situaciones como cambios en el control accionarial o posibles “bloqueos societarios”.

Estas herramientas permitirán a las partes gestionar conflictos y garantizar la estabilidad y continuidad de los negocios.

Agilización para cambios operativos

Se simplifica el procedimiento para modificaciones que no impliquen cambios en el porcentaje de participación de los socios, como aumentos o disminuciones de capital.

Estas decisiones podrán ser aprobadas directamente por el Mincex en un plazo de hasta 15 días hábiles.

Se elimina la necesidad de elevar estos procesos a instancias superiores.

Mayor transparencia y control

Se fortalece el seguimiento de las inversiones mediante la obligación de presentar evaluaciones técnico-económicas finales y estudios de posinversión.

Se regula con mayor detalle el proceso de liquidación de empresas.

Se garantiza mayor control e información para el Estado sobre el desarrollo de los negocios con inversión extranjera.

Las nuevas disposiciones buscan reducir la burocracia, acortar los tiempos de respuesta y ofrecer mayor claridad a los inversionistas, como parte de la intención de crear un entorno de negocios más favorable, dinámico y seguro, que contribuya al desarrollo económico del país y al fortalecimiento de los encadenamientos productivos.

(Con información del periódico Granma)