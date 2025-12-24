24 de Dic de 2025

Acogió Las Tunas X Jornada Provincial de Imagenología

24 de Dic de 2025
 - Yami Montoya
Las Tunas.- Más de una docena de investigaciones distinguieron la décima Jornada Provincial de Imagenología, que sesionó en el Hospital General Docente Ernesto Guevara de la Serna, con el protagonismo del diálogo académico de residentes de la especialidad en la provincia de Las Tunas.

La Doctora María del Pilar Estrada Pérez, especialista de Segundo Grado en Imagenología, denotó que esta nueva edición sobresalió por la calidad de los trabajos, presentaciones de casos, conferencias magistrales y la presentación de los cortes de tesis y protocolos de los residentes en formación.

Subrayó la también presidenta del Capítulo Provincial de Imagenología, que el aporte principal de este espacio científico permitió socializar las diferentes líneas de investigaciones que se desarrollan en el Servicio y los casos con hallazgos relevantes, que una vez informados resultan de interés docente para educandos y médicos de la institución.

El programa del evento incluyó además las presentaciones relacionadas con el sistema músculo-esquelético, el ultrasonido de hombro y de rodilla, también la incursión en uno de los primeros estudios que se realizan en el país, LI-RADS, precursor de enfermedades neoplásicas del hígado en pacientes con hígado dañado por la cirrosis hepática, explicó la galena.

La Jornada estuvo dedicada a celebrar el aniversario XXI de la puesta en funcionamiento de estudios de Tomografía en Las Tunas, que reinició sus prestaciones a toda la región oriental en el mes de junio tras la donación de las baterías, favoreciendo la labor asistencial y la satisfacción de pacientes y familiares, a partir de colaborar con el informe y el diagnóstico para el criterio de los médicos de otras provincias.

Precisó Estrada Pérez que «el Servicio de Imagenología tiene los desafíos de sostener los diagnósticos precisos y tempranos, esenciales para múltiples disciplinas médicas, y de la formación en técnicas avanzadas de las nuevas generaciones, representados en la actualidad por 12 residentes».

 

Temas: Imagenología - Las Tunas

