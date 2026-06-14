Hospital Ernesto Guevara, centro de la movilidad de las urgencias en Las Tunas

Las Tunas.- Entre 10 y 12 cirugías mayores de urgencias se realizan de manera diaria en el Hospital Doctor Ernesto Guevara de la Serna, un institución sanitaria con 46 años de fundada, el mayor centro de la Salud Pública de Las Tunas, que ante el actual contexto asume la mayor movilidad de la provincia debido a las dificultades eléctricas, situación que se acrecienta en el resto de los municipios.

«La unidad quirúrgica del hospital Ernesto Guevara está compuesta en estos momentos de seis áreas de operaciones, dos que tienen cirugía de urgencia y cuatro salones que están destinados a la del tipo electiva», afirmó el joven doctor Carlos Rafael Pérez Santiesteban, subdirector clínico-quirúrgico de este centro asistencial inaugurado en el año 1980 por el líder histórico Fidel Castro.

Precisó que «la mayor incidencia radica en el área quirúrgica de urgencia que asume la movilidad de las intervenciones impostergables de la provincia con casos de cirugía general, Urología y Ortopedia, debido a la situación electroenergética que tienen algunos municipios como Amancio, Jobabo y Puerto Padre que cuentan con quirófanos, condiciones y personal formado».

«En este centro se atienden urgencias quirúrgicas como apendicitis, úlceras perforadas, traumatología y ortopedia, con un promedio diario de 10 a 12 operaciones mayores, pese a las limitaciones de insumos y transporte derivadas del bloqueo; por ello se aplican estrategias institucionales para garantizar la continuidad de la cirugía de urgencia.»

«Tenemos cubierto los antibióticos, insumos, materiales necesarios para la cirugía, material estéril, los instrumentales están garantizados para cualquier tipo de cirugía de urgencia, además de asumir las especialidades de Neurocirugía y Otorringología, que también se hacen en la unidad quirúrgica del Guevara.

«Hoy día se logra una sostenibilidad debido al esfuerzo del personal de anestesia, de enfermería y personal quirúrgico, y a pesar de no cumplir el plan, la tasa más elevada se concentra en la cirugía de urgencia, la de mayor realización debido a las dificultades reales de los recursos que no permite el cumplimiento de los indicadores de la cirugía electiva.

«Existe la experiencia con el procedimiento quirúrgico endoscópico, un servicio que en el hospital exhibe resultados satisfactorios desde el punto de vista de la recuperación del paciente, pues disminuye significativamente el riesgo de infección y complicaciones quirúrgicas», concluyó el galeno.

A la vuelta de 46 años de creado el «Guevara» destaca por indicadores de calidad en asistencia médica, unido a la labor docente desde la preparación de los nuevos profesionales esenciales en cada servicio como garantes de la continuidad en la prestación de los servicios.

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