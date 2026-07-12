Cuatro tuneros integran nómina del Cuba Sub-23

Las Tunas.- La selección cubana de béisbol sub-23 que participará en el evento internacional “Cozumel Béisbol, Derby”, previsto del 21 al 23 de agosto en Quintana Roo, México, contará con una presencia tunera significativa: cuatro representantes de Las Tunas integran el colectivo de jugadores y dirección.

El entrenador Abeicy Pantoja Díaz, actual mánager de los Leñadores, figura como parte del cuerpo técnico encabezado por Guillermo Carmona, director del equipo Cuba.

Pantoja, con experiencia en torneos internacionales y títulos nacionales, será uno de los responsables de la preparación del conjunto.

En el terreno, tres jóvenes tuneros defenderán la camiseta nacional. El jardinero Yassel Izaguirre, con una gran capacidad ofensiva, buscará consolidarse en el lineup titular. En el cuadro estarán Jean Lucas Baldoquín, un gran bateador y Norge Torres, con versatilidad defensiva.

El roster nacional se completa con receptores como Alexei Febles y Daniel Fernández, jugadores de cuadro entre los que destacan Rafael Álvarez y Leonardo Alarcón, además de jardineros como Hanyelo Videt y Maikol Barroso.

El staff de lanzadores incluye a jóvenes promesas como Fher Cejas, Silvio Iturralde y Alexander Vargas, quienes deberán sostener el rendimiento del plantel.

El colectivo técnico, además de Carmona y Pantoja, lo integran Lugdis Pineda (coach de banca), Julio César Álvarez, Raúl Ballester y los entrenadores de pitcheo Marcos Fonseca y Reynier Madruga. La delegación está encabezada por Alain Álvarez Moya, en representación de la Comisión Nacional de Béisbol.

El torneo en Cozumel servirá como vitrina para evaluar el talento emergente de la categoría sub-23 y medir fuerzas con selecciones de la región. Para los tuneros, la cita representa una oportunidad de reafirmar el peso de la provincia en el desarrollo del béisbol cubano, que en los últimos años ha aportado figuras claves a los equipos nacionales.

Selección Nacional de Beisbol U23

RECEPTORES

1 Alexei Febles Lorenzo

2 Daniel Alejandro Fernández Toledano

JUGADORES DE CUADRO

3 Rafael De Jesús Alvarez Valdez

4 Juan Manuel Pérez Díaz

5 Carlos Alberto Nieto Yanes

6 Leonardo Adrian Alarcón Pérez

7 Jean Lucas Baldoquin Martínez

8 Norge De Jesús Torres Batista

JARDINEROS

9 Yassel Conrado Izaguirre Santoya

10 Hanyelo Videt Medina

11 Osman Antonio Caruncho Pérez

12 Maikol Barroso Hernández

LANZADORES

13 Fher Cejas Pérez

14 Alberto Emiliano Hechevarria González

15 Silvio Bruno Iturralde Herrera

16 Kevin Manuel Hernández Menéndez

17 Misael Francisco Fonseca Marquetti

18 Yosney García Reyes

19 Alexander Vargas Román

20 Riquelmi Odelin Marrero

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