Tuneros en Santo Domingo  2026 (VI): Diana Lores

Las Tunas.- Diana Lores, mediocampista tunera, debutará con la selección nacional femenina de hockey sobre césped en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, un paso decisivo en la carrera de una atleta que ha destacado en las categorías inferiores y que ahora se proyecta como una de las nuevas figuras del deporte cubano.

La joven jugadora se formó en la EIDE «Carlos Leyva»de Las Tunas, donde rápidamente llamó la atención por su disciplina táctica y su capacidad para distribuir el juego desde el mediocampo. Su desempeño en torneos juveniles le permitió consolidarse y se le abrieron las puertas de la selección nacional, que apuesta por la renovación de su plantilla con talentos emergentes.

El debut de Lores llega en un contexto competitivo exigente. Cuba buscará mejorar la medalla de plata alcanzada en San Salvador 2023 y recuperar el protagonismo regional frente a rivales como México, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

La presencia de la tunera refuerza la representación de la provincia en el equipo, junto a figuras como Sunailys Nikle y Alexyanes Ramírez, lo que confirma a Las Tunas como una cantera importante para el hockey femenino cubano.

Más allá de la expectativa colectiva, el estreno internacional de Diana Lores simboliza la confianza en una generación que se abre paso con talento y determinación. Su papel como será aportar frescura y dinamismo en el centro del campo, complementando la experiencia de sus compañeras y demostrando que el relevo está listo para asumir responsabilidades.

En Santo Domingo, la joven tunera tendrá la oportunidad de consolidar su nombre en el panorama deportivo nacional y de iniciar una carrera que promete convertirse en referente para el hockey sobre césped en Cuba.

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