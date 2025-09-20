20 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Efectúan Día Territorial de la Defensa en Las Tunas

20 de Sep de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
Portada » Noticias » Efectúan Día Territorial de la Defensa en Las Tunas

Las Tunas.- La zona de defensa de Omaja, en el municipio de Majibacoa, acogió las actividades centrales de la provincia de Las Tunas por el Día Territorial de la Defensa, encaminadas a la preparación de cómo actuar en el período de crisis y durante las acciones de desgaste sistemático del enemigo.

En un primer momento, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Osbel Lorenzo Rodríguez, conoció las características económicas, políticas y sociales de la comunidad, en la que residen tres mil 321 personas y existen centros de producción y servicios, además de escuelas e instituciones de la salud.

En el lugar se expuso el quehacer de los grupos y subgrupos que garantizan la vitalidad del área en caso de un ataque enemigo y, a propósito, se visitó el hogar de ancianos Rafael Morell Oppow, donde Lorenzo Rodríguez se interesó por cómo se organiza la protección de los abuelos y su desconcentración en situaciones de amenazas.

En la panadería de la localidad, el dirigente conoció de las alternativas que se aplican para garantizar la elaboración del pan de la población aunque no haya energía eléctrica y dijo que tenemos que aprovechar el tiempo y prepararnos de verdad frente a una posible agresión militar.

Reflexionó sobre la producción de alimentos y en particular se refirió al cultivo de yuca, un renglón con muchas reservas para la preparación de varios surtidos.  También señaló que es hora de transformar las actuales circunstancias por lo que hay que sembrar más e incrementar la crianza de chivos, carneros y gallinas semirrusticas.

Como parte del Día Territorial de la Defensa, en los ocho municipios tuneros se realizaron actividades prácticas de tiro, arme y desarme de fusiles, lanzamiento de granadas y otras acciones para que los reservistas, milicianos y ciudadanos adquieran o consoliden habilidades para la defensa de la Patria en caso de ocurrir una invasión.

Al término de las actividades prácticas, se realizó un acto resumen, en el que se reconocieron los más destacados en los preparativos y el desarrollo de la jornada y se ratificó el apoyo del pueblo en la defensa de las conquistas de la Revolución.

 

Temas: Consejo de Defensa Provincial - Día Territorial de la Defensa en Las Tunas - municipio de majibacoa

Últimas noticias

Maura, con el corazón en la audiencia

Hoy la emisora provincial Radio Victoria celebra su 72 cumpleaños y entre las personas que marcan la cotidianidad del medio figura la locutora Maura Peña Machado, cuya voz parsimoniosa y dulce conquista el corazón de la audiencia.

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

El Centro Mixto Simón Bolívar, de esta ciudad, fue sede nacional de las actividades centrales de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

El insuficiente acompañamiento al sector cooperativo y campesino fue uno de los planteamientos recurrentes de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), durante el control de esa organización a la provincia de Las Tunas.

Más leido

Otras Noticias

Maura, con el corazón en la audiencia

Maura, con el corazón en la audiencia

Hoy la emisora provincial Radio Victoria celebra su 72 cumpleaños y entre las personas que marcan la cotidianidad del medio figura la locutora Maura Peña Machado, cuya voz parsimoniosa y dulce conquista el corazón de la audiencia.

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

Acogió Las Tunas acto nacional de la FEEM

El Centro Mixto Simón Bolívar, de esta ciudad, fue sede nacional de las actividades centrales de ingreso a la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM).

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

Concluye control nacional a cooperativas tuneras

El insuficiente acompañamiento al sector cooperativo y campesino fue uno de los planteamientos recurrentes de los miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap), durante el control de esa organización a la provincia de Las Tunas.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *