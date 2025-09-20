Efectúan Día Territorial de la Defensa en Las Tunas

Las Tunas.- La zona de defensa de Omaja, en el municipio de Majibacoa, acogió las actividades centrales de la provincia de Las Tunas por el Día Territorial de la Defensa, encaminadas a la preparación de cómo actuar en el período de crisis y durante las acciones de desgaste sistemático del enemigo.

En un primer momento, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, Osbel Lorenzo Rodríguez, conoció las características económicas, políticas y sociales de la comunidad, en la que residen tres mil 321 personas y existen centros de producción y servicios, además de escuelas e instituciones de la salud.

En el lugar se expuso el quehacer de los grupos y subgrupos que garantizan la vitalidad del área en caso de un ataque enemigo y, a propósito, se visitó el hogar de ancianos Rafael Morell Oppow, donde Lorenzo Rodríguez se interesó por cómo se organiza la protección de los abuelos y su desconcentración en situaciones de amenazas.

En la panadería de la localidad, el dirigente conoció de las alternativas que se aplican para garantizar la elaboración del pan de la población aunque no haya energía eléctrica y dijo que tenemos que aprovechar el tiempo y prepararnos de verdad frente a una posible agresión militar.

Reflexionó sobre la producción de alimentos y en particular se refirió al cultivo de yuca, un renglón con muchas reservas para la preparación de varios surtidos. También señaló que es hora de transformar las actuales circunstancias por lo que hay que sembrar más e incrementar la crianza de chivos, carneros y gallinas semirrusticas.

Como parte del Día Territorial de la Defensa, en los ocho municipios tuneros se realizaron actividades prácticas de tiro, arme y desarme de fusiles, lanzamiento de granadas y otras acciones para que los reservistas, milicianos y ciudadanos adquieran o consoliden habilidades para la defensa de la Patria en caso de ocurrir una invasión.

Al término de las actividades prácticas, se realizó un acto resumen, en el que se reconocieron los más destacados en los preparativos y el desarrollo de la jornada y se ratificó el apoyo del pueblo en la defensa de las conquistas de la Revolución.