Accionan para sostener servicio de agua

Las Tunas.- Pese al rigor de estos tiempos debido principalmente al desabastecimiento de combustible, en Las Tunas se acometen acciones para impedir la paralización del abasto de agua a la ciudad capital.

En medio de tan complejo contexto, la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado informó sobre la terminación reciente de labores técnicas que permiten incrementar la entrega desde los pozos de Piedra Hueca.

De conjunto con trabajadores del sector eléctrico, allí restablecieron un transformador que llevaba un tiempo dañado y la puesta en marcha de la electrobomba en el pozo 87 aportando un incremento del caudal hacia la estación central de bombeo.

Gracias a esas faenas ahora se adicionan a la entrega a la ciudad otros 70 litros por segundo para sumar un total de 130 desde ese sistema subterráneo al suministro a la red central de distribución.

En las últimas jornadas también se ejecutaron otras labores de reparación de averías en la estación de Cayojo, casi todos los días se superan no pocos percances en el Rincón y muchas contrariedades asociadas esencialmente a la inestabilidad en el suministro de energía eléctrica.

Todo en un contexto complejo que demanda de gran esfuerzo y capacidad de gestión, para impedir la paralización de un servicio básico que aunque con muchas irregularidades, se logra sostener en la más grande urbe de Las Tunas.

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