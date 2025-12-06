Portada » Noticias » Las Tunas » Celebran estudiantes de la FEEM de Colombia un nuevo aniversario

Colombia, Las Tunas.-La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Cuba arriba este 6 de diciembre a su aniversario 55 de fundada.

Los integrantes de esta organización en el municipio de Colombia, llegan con varios logros que le permitieron obtener la condición de más integral de la provincia de Las Tunas.

Su presidenta municipal Liuba María Ramos Barba detalla que «en la última etapa hemos desarrollado trabajos voluntarios, actividades deportivas y recreativas, el apoyo a los evacuados de la hermana provincia de Granma, cada una de las actividades con objetivo de aunar al estudiantado a la organización».

Los integrantes de la organización tienen al estudio como principal deber, además de la vinculación al trabajo, para lograr una formación integral de sus miembros, patriótica e ideológicamente.

Liuba María presidenta de la FEEM en Colombia, resalta que «debemos seguir trabajando con los muchachos, para que se sientan felices y a la vez comprometidos con la organización, que es estar comprometidos con la Revolución.»



