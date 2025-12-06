6 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Celebran estudiantes de la FEEM de Colombia un nuevo aniversario

6 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   40

Colombia, Las Tunas.-La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Cuba arriba este 6 de diciembre a su aniversario 55 de fundada.

Los integrantes de esta organización en el municipio de Colombia, llegan con varios logros que le permitieron obtener la condición de más integral de la provincia de Las Tunas.

Su presidenta municipal Liuba María Ramos Barba detalla que «en la última etapa hemos desarrollado trabajos voluntarios, actividades deportivas y recreativas, el apoyo a los evacuados de la hermana provincia de Granma, cada una de las actividades con objetivo de aunar al estudiantado a la organización».

Los integrantes de la organización tienen al estudio como principal deber, además de la vinculación al trabajo, para lograr una formación integral de sus miembros, patriótica e ideológicamente.

Liuba María presidenta de la FEEM en Colombia, resalta que «debemos seguir trabajando con los muchachos, para que se sientan felices y a la vez comprometidos con la organización, que es estar comprometidos con la Revolución.»

lrc/

Temas: aniversario 55 de la FEEM - Colombia - Las Tunas

Abogan en Las Tunas por el diagnóstico precoz ante el cáncer bucal 

Activistas y profesionales de la Estomatología en la provincia de Las Tunas abogan por el diagnóstico precoz del cáncer bucal, una enfermedad que de enero a la fecha en el territorio registró la confirmación de una decena de casos positivos, mediante el Programa de Detección que desde 1982 se creó en el país. 

Suelos, fundamento de la vida en el planeta

Además de la voluntad de los tenentes de tierra, en la producción de alimentos es determinante el suelo porque de su calidad y conservación depende la sostenibilidad en la siembra y cosecha de granos, viandas, hortalizas, frutas, tabaco, caña de azúcar y alimento animal.

