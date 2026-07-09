Diana Leyva estará en el continental del Pentatlón Moderno en Lima 

Las Tunas.- La pentatleta tunera Diana Leyva participará en el Clasificatorio Panamericano de Lima, Perú, previsto del 16 al 20 de julio.

Diana, referente del equipo femenino, estará junto a Margarita Lores, y ambas asumirán el reto de abrir la temporada internacional en un escenario de máxima exigencia, donde cada prueba será determinante para medir fuerzas y avanzar con paso firme hacia el gran objetivo: la clasificación a los Juegos Panamericanos.

En la rama masculina, el grupo estará encabezado por el capitán Juan Pablo Velásquez, acompañado por Sunel Lezcano, bajo la dirección técnica del entrenador Rigoberto Morejón, quien ha insistido en la necesidad de mantener la concentración en las cinco disciplinas que conforman el pentatlón moderno: esgrima, natación, campo de obstáculos, tiro con láser y carrera.

El torneo de Lima no solo será un clasificatorio, sino también uno de los eventos más relevantes del calendario continental. Entre el 12 y el 21 de julio, la capital peruana acogerá el Campeonato Panamericano y Sudamericano Junior & Senior de Pentatlón Moderno, cita que reunirá a los mejores exponentes de la región en una competencia marcada por el talento, el esfuerzo y la pasión.

Para Cuba, será la oportunidad de medir el nivel de preparación y proyectar sus aspiraciones en un año clave para consolidar resultados internacionales.

La presencia de Diana Leyva, con experiencia en escenarios regionales y mundiales, aporta liderazgo y confianza a una delegación que busca dejar huella en Lima y asegurar su lugar en la próxima cita continental.

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