Los Leñadores afinan sus hachas para un enero decisivo

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas regresaron a los entrenamientos este 2 de enero en horario de la tarde, con la mira puesta en la fase decisiva del campeonato cubano de béisbol. El conjunto tunero, vigente bicampeón nacional, busca mantener su ritmo competitivo de cara a los compromisos que podrían definir su futuro inmediato.

Según el calendario, los Leñadores deben enfrentar a Villa Clara los días 7 y 8 de enero en el estadio Sandino. Sin embargo, la celebración de estos choques dependerá del desempeño de los Azucareros frente a los Tigres de Ciego de Ávila este cuatro de enero: si Villa Clara cae en esa serie, los partidos ante Las Tunas no se jugarían.

El panorama clasificatorio podría aclararse aún más cuando ese propio día, Pinar del Río dispute su juego pendiente frente a Holguín. Los Vegueros están ganando ese choque 3×0 y, de lograr la victoria, alcanzarían 40 triunfos, cifra que obligaría a Villa Clara a jugar perfecto en los nueve desafíos que le restan. Ese resultado también dejaría fuera de competencia a Cienfuegos y aseguraría el segundo puesto para los Cocodrilos de Matanzas.

Una vez definidos los cruces, los Leñadores conocerán a su rival en los cuartos de final de la pelota cubana. Hasta el momento, solo está confirmado el duelo entre Industriales y Mayabeque, mientras el resto de los emparejamientos aguarda por los desenlaces de las últimas jornadas.

En este primer entrenamiento de 2026, los tuneros contaron con el regreso de algunos peloteros lesionados: Roberto Baldoquín, Jean Lucas Baldoquín, el capitán Yunieski Larduet y el joven Yor Alarcón.

Con la mira puesta en la gloria, los tuneros aspiran a conquistar su tercera corona consecutiva y la cuarta en sus vitrinas, reafirmando su condición de potencia en el béisbol nacional.