Conectividad en recuperación: Un llamado a la paciencia y la protección de los recursos técnicos

Las Tunas.- El huracán Melissa dejó una huella profunda en Las Tunas, y el sector de las Comunicaciones fue de los más perjudicados.

Con el propósito de conocer a fondo el impacto y el proceso de restauración, mantuvimos una conversación con Nelson Reyes González, director de la División Provincial de Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa).

El directivo destacó las iniciativas que impulsan para acelerar la reactivación de los servicios. De igual forma, realizó un llamado a la conciencia colectiva para salvaguardar los equipos.

Desde la División Provincial de Etecsa se llevan a cabo intensas jornadas de trabajo para reponer la conectividad. Se insiste en que la recuperación es un camino que se recorre en conjunto y se solicita a los tuneros que velen por la integridad de los recursos técnicos.

La serenidad y el apoyo ciudadano, unidos al despliegue de la empresa, son elementos indispensables para dejar atrás esta situación y normalizar este servicio fundamental en el menor tiempo posible.

