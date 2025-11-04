4 de Nov de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Conectividad en recuperación: Un llamado a la paciencia y la protección de los recursos técnicos

4 de Nov de 2025
 - Evelyn Charité
   31

Las Tunas.- El huracán Melissa dejó una huella profunda en Las Tunas, y el sector de las Comunicaciones fue de los más perjudicados.

Con el propósito de conocer a fondo el impacto y el proceso de restauración, mantuvimos una conversación con Nelson Reyes González, director de la División Provincial de Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (Etecsa).

El directivo destacó las iniciativas que impulsan para acelerar la reactivación de los servicios. De igual forma, realizó un llamado a la conciencia colectiva para salvaguardar los equipos.

Desde la División Provincial de Etecsa se llevan a cabo intensas jornadas de trabajo para reponer la conectividad. Se insiste en que la recuperación es un camino que se recorre en conjunto y se solicita a los tuneros que velen por la integridad de los recursos técnicos.

La serenidad y el apoyo ciudadano, unidos al despliegue de la empresa, son elementos indispensables para dejar atrás esta situación y normalizar este servicio fundamental en el menor tiempo posible.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Temas: comunicaciones - huracán Melissa

Últimas noticias

La solidaridad se multiplica tras el paso de «Melissa»

En las últimas jornadas, tras el paso del huracán Melissa, la solidaridad se replica por toda Cuba, principalmente en la zona oriental del país. La protección de los residentes en la zona del Cauto, en la provincia de Granma, más que un deber de la Patria con sus hijos evidencia la participación desinteresada y solidaria de los cubanos.

Mantienen monitoreo sobre los embalses de Las Tunas

De los 23 embalses que administra la Delegación de Recursos Hidráulicos en Las Tunas tres, Ortiz y Ojo de Agua del municipio Puerto Padre y Las Lajas, en Jobabo, presentan problemas técnicos, están abiertos como parte de la prevención hidrológica establecida para estas situaciones y por tanto no ofrecen peligro alguno para la población.

Continúan las labores de protección a pobladores de Río Cauto 

Mientras en varias comunidades del municipio de Río Cauto en la provincia de Granma continuaban la tarde de este domingo las operaciones de rescate y salvamento en la provincia de Las Tunas ya se habían protegido dos mil 427 personas y se espera la llegada de otra consideble cantidad de estos lugareños.

Más leido

Otras Noticias

La solidaridad se multiplica tras el paso de «Melissa»

La solidaridad se multiplica tras el paso de «Melissa»

En las últimas jornadas, tras el paso del huracán Melissa, la solidaridad se replica por toda Cuba, principalmente en la zona oriental del país. La protección de los residentes en la zona del Cauto, en la provincia de Granma, más que un deber de la Patria con sus hijos evidencia la participación desinteresada y solidaria de los cubanos.

Mantienen monitoreo sobre los embalses de Las Tunas

Mantienen monitoreo sobre los embalses de Las Tunas

De los 23 embalses que administra la Delegación de Recursos Hidráulicos en Las Tunas tres, Ortiz y Ojo de Agua del municipio Puerto Padre y Las Lajas, en Jobabo, presentan problemas técnicos, están abiertos como parte de la prevención hidrológica establecida para estas situaciones y por tanto no ofrecen peligro alguno para la población.

Continúan las labores de protección a pobladores de Río Cauto 

Continúan las labores de protección a pobladores de Río Cauto 

Mientras en varias comunidades del municipio de Río Cauto en la provincia de Granma continuaban la tarde de este domingo las operaciones de rescate y salvamento en la provincia de Las Tunas ya se habían protegido dos mil 427 personas y se espera la llegada de otra consideble cantidad de estos lugareños.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *