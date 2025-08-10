Dan a conocer nómina de los Leñadores a la 64 Serie Nacional

Radio Victoria en Vivo

Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Por: Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- La Comisión Provincial de Béisbol de Las Tunas dio a conocer la nómina de 40 peloteros que tomarán parte de la Serie Nacional 64, donde los tuneros buscarán su tercer título consecutivo.

Nómina de los Leñadores

Receptores 4
Yosvani Alarcón Tardío.
Deismel Hurtado Machado
Oberto Coca Peña
Alexander Bermúdez

Jugadores de Cuadro (11)
Yordanys Alarcón Tardío.
Yudier Rondón Pavón
Junior Josué Otero Refeca
Jean Lucas Baldoquín Martínez
Roberto Suliban Baldoquín Martínez
Luis Antonio Pérez Hemminges (Novato)
Jose Manuel Pérez Smith
Henry Quintero
Norge de Jesús Torres Batista
Yor Alexandro Alarcón Peña
Cristhoper Vazquez (Novato)

Jardineros (8)
Yuniesky Larduet Domínguez
Héctor Luis Castillo Blair
Daicel Lewis Peña
Yassel Conrado Izaguirre Santoya
Maikel Yordan Molina García
Leonardo Joseph Acosta
Osmanis Alejandro Urrutia Hernández
Dairon Michel Suárez

Lanzadores (17)
Alberto Pablo Civil Hidalgo
Alejandro Meneses Abelleira
Anier Pérez Gonzalvo
Keniel Ferráz Pérez
Eliander Bravo Velázquez
Rodolfo Díaz Silva
Rubén Rodríguez Fonseca
Leandro Gabriel Cañada Gutiérrez
Yoelkis Cruz Fuentes
Darbys José Leiva Palmero
Eloy Javier Borrego González
Sergio Aurelio Fernández Cutiño
Aliexis Ramón Batista Guerra
Hector Aguilar González
Yosmel Garces Herrera
Yariel Sanchez Pozo
Leodanis Sánchez
Andier Reyes.

