Dan a conocer nómina de los Leñadores a la 64 Serie Nacional

Las Tunas.- La Comisión Provincial de Béisbol de Las Tunas dio a conocer la nómina de 40 peloteros que tomarán parte de la Serie Nacional 64, donde los tuneros buscarán su tercer título consecutivo.

Nómina de los Leñadores

Receptores 4

Yosvani Alarcón Tardío.

Deismel Hurtado Machado

Oberto Coca Peña

Alexander Bermúdez

Jugadores de Cuadro (11)

Yordanys Alarcón Tardío.

Yudier Rondón Pavón

Junior Josué Otero Refeca

Jean Lucas Baldoquín Martínez

Roberto Suliban Baldoquín Martínez

Luis Antonio Pérez Hemminges (Novato)

Jose Manuel Pérez Smith

Henry Quintero

Norge de Jesús Torres Batista

Yor Alexandro Alarcón Peña

Cristhoper Vazquez (Novato)

Jardineros (8)

Yuniesky Larduet Domínguez

Héctor Luis Castillo Blair

Daicel Lewis Peña

Yassel Conrado Izaguirre Santoya

Maikel Yordan Molina García

Leonardo Joseph Acosta

Osmanis Alejandro Urrutia Hernández

Dairon Michel Suárez

Lanzadores (17)

Alberto Pablo Civil Hidalgo

Alejandro Meneses Abelleira

Anier Pérez Gonzalvo

Keniel Ferráz Pérez

Eliander Bravo Velázquez

Rodolfo Díaz Silva

Rubén Rodríguez Fonseca

Leandro Gabriel Cañada Gutiérrez

Yoelkis Cruz Fuentes

Darbys José Leiva Palmero

Eloy Javier Borrego González

Sergio Aurelio Fernández Cutiño

Aliexis Ramón Batista Guerra

Hector Aguilar González

Yosmel Garces Herrera

Yariel Sanchez Pozo

Leodanis Sánchez

Andier Reyes.

