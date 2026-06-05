Celebran primera graduación de la nueva formación de instructores de arte

Las Tunas.- Este jueves, el Salón de los Generales de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García acogió la primera graduación de la nueva formación de primeros instructores de arte, de la que emergieron nueve profesionales de Danza y Música, en total, formados en la escuela profesional de arte (EPA) El Cucalambé.

A la solemne ceremonia asistieron Darlenis Urquiola, directora provincial de Cultura; Héctor Bolmey, presidente de la brigada de instructores de arte José Martí; Nurys Cantallops, directora de la EPA; entre otras autoridades.

En ese contexto fueron estimulados los más sobresalientes de la etapa estudiantil, así como docentes con una labor encomiable en el proceso educativo. También los egresados firmaron el Código de Ética de su profesión y recibieron el carné que los acredita como instructores de arte.

Especial resultó el momento de agasajo a las más integrales de ambas especialidades, resultando el mejor expediente en Danza Maylín Tamayo Campos y Raquel Estefani Nocedo Grass, en Música. En diálogo con Radio Victoria, las reconocidas plantearon su compromiso de seguir superándose y dar lo mejor de sí para contribuir al desarrollo de nuestra cultura.

“Un instructor de arte despierta emociones y sensaciones en las demás personas. Lleva consigo la necesidad de expresarse y enseñar a otros a hacerlo. Por eso, me he encariñado con esta labor y, algún día, me gustaría dirigir un coro, pues me apasiona trabajar las voces, descubrir esas voces estancadas que tienen algunos y les da pena sacar… Además, vincularme con otras manifestaciones”, comentó Raquel.

Por su parte, Maylín agregó: “Para mí es un logro llegar hasta aquí, pero quiero superarme y ayudar a otros a crecer también”. Ella agradeció el apoyo brindado por sus profesores y confesó, al igual que Estefani, sentirse inmensamente feliz.

“Estamos contentos con esta graduación, de la que salieron formados estudiantes de Jesús Menéndez, Amancio, Jobabo y el municipio cabecera, del que son la mayoría. Ahora serán ubicados en diferentes casas de cultura, en vínculo con las escuelas, e integran –además- nuestra BJM”, destacó Héctor Bolmey.

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