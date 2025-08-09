Tenemos nuevo Campeón Provincial de Fútbol

Las Tunas. Un gol de Vìctor Cutiño en las postrimerias del partido (90+1) le dio el triunfo al equipo de Jobabo ante su similar de Las Tunas y de esta manera son los nuevos monarcas del balompiè tunero en la categoría élite.

Más reñido imposible el encuentro jugado en el terreno de «La Pista» en la capital provincial, así se presagiaba esta final y lo visto en el terreno de juego lo demostró.

Lograron adelantarse los tuneros al minuto 22 cuando el internacional con la selección absoluta Juan Andreus Milanés saltó más que nadie y de cabeza anotó el primero para su equipo. Pero los jobabenses tienen en sus filas a un delantero como Osniel Trutié que no perdonó en el mano a mano ante el portero rival y al 28 igualó las acciones.

En lo adelante dominio alterno y ambos conjuntos dejándose la piel en el terreno. Con esa paridad se fueron al descanso.

De vuelta al escenario de juego parecía que Las Tunas salía con las ideas más claras y nuevamente Juan Andreus, otra vez de cabeza, puso a ganar a los suyos cuando a penas se habian jugado nueve minutos del segundo parcial.

Fueron tal vez los mejores minutos de los tuneros que comenzaron a tocar el balón con mejor criterio obligando a sus rivales a jugar a la contra y de esa manera al 56 llegó el empate también con Trutié como matador en tiro duro y cruzado que a punto estuvo de desviar el portero tunero.

A partir de aquí ambos equipos tomaron sus precauciones defensivas pues a ninguno le convenía ese dame que te doy.

Las Tunas, que visto lo visto solo tenía en Juan Andreus su única vía de escape de cara al gol apeló en demasía a los balonazos largos buscando una prolongación de cabeza que pudiera dejar solo a algún compañero suyo pero se toparon con un inconmesurable Daimar Edgar todo un muro en labores defensivas.

Jobabo también lo intentaba sobre todo en las internadas por derecha del habilidoso jugador Duamel Fornaris y precisamente este jugador con un centro chut tras cazar un saque de esquina habilitó a Victor Cutiño para que este definiera de derecha y matar ahí mismo el partido.

De esa manera los jobabenses demostraron con este título y con ese juego alegre y efectivo que fueron los mejores desde que comenzó el Campeonato, culminaron de manera invicta en toda la lid y por el camino dejaron fuera a rivales más connotados como Amancio, Manatí y en esta final a Las Tunas.

Al final del encuentro se conoció que el jobabense Osniel Trutié, aparte de ser el líder goleador del campeonato con cuatro dianas, fue seleccionado como el mejor jugador del evento.

/lrc/

