Ratifican parlamentarios de Rusia su solidaridad con Cuba

Moscú.- Un fraternal intercambio virtual sostuvieron este 4 de junio Esteban Lazo Hernández y Ana María Mari Machado, presidente y vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, respectivamente; con Iván Melnikov, vicepresidente primero de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia y vicetitular del Partido Comunista de Rusia.

En el fructífero encuentro, ambas partes ratificaron los históricos y entrañables vínculos de amistad entre las dos naciones, especialmente en el ámbito interparlamentario.

Asimismo, los legisladores rusos reiteraron su solidaridad con nuestro país frente a las agresiones de EE.UU. y demandaron el levantamiento del bloqueo ilegal económico, comercial, financiero y energético impuesto por el Gobierno estadounidense.

En la jornada participaron, además, por la parte cubana Félix Martínez Suárez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional y del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Rusia; y Alberto Núñez Betancourt, titular de la comisión parlamentaria de Relaciones Internacionales.

(Tomado del Periódico Granma)