Radio Victoria en Vivo

InicioDeporteYander Herrera y Elaimis García a conquistar sueños en Asunción 2025

Yander Herrera y Elaimis García a conquistar sueños en Asunción 2025

Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Por: Gretel Yanet Tamayo Velázquez
0
2

Las Tunas.- Yander Luis Herrera y Elaimis García son dos de los jóvenes atletas que este verano intentarán conquistar sueños en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

A sus 18 años, Yander tiene un amplio recorrido internacional que lo ha hecho correr los 110 metros con vallas en diferentes escenarios.

Hace poco más de un mes logró un tiempo espectacular de 13.37 segundos en un Mitin efectuado en Rusia,  un nuevo récord nacional para Cuba y la octava mejor marca de todos los tiempos en la categoría sub-20.

Herrera Machin dijo en exclusiva a Tiempo21 que va enfocado en ganar.

«La preparación ha sido muy buena, pues estuve de gira por Europa y esto me ayudó mucho. Mi primer tiempo en los 110 metros con vallas de 1.06  de altura  fue de 14.10 y ya en el 2025 logré una excelente marca de 13.37.  Esperen una medalla que yo la buscaré con todo».

Para Elaimis será su primer gran reto en un evento vistiendo los colores de Cuba.

La muchacha de Las Tunas tiene una amplia trayectoria en eventos juveniles y de primera categoría, donde ha conquistado 17 medallas desde que empezó en el tiro con arco a sus 12 años.

García Ramos, de tan solo 17 años, dice sentirse orgullosa por participar en estos juegos.

«Por estos días estoy bien y desde hace meses y previo a la competencia me he estado preparando. Asistí a un campamento de entrenamientos y hemos cumplido con trabajos antes de la competencia, que nos van a servir para ese momento.  Yo voy a dar lo mejor de mí, así que pido confianza que trataré de hacerlo bien».

Tanto Yander como Elaimis se perfilan como figuras importantes para Cuba de cara a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028. Por Asunción comienza un camino que los hará incluirse en la historia del deporte tunero y cubano.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Gretel Yanet Tamayo Velázquez

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu