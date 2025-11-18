Agasajan a representantes del movimiento deportivo en Las Tunas

Las Tunas.- A propósito de las festividades por el Día de la Cultura Física y el Deporte, que tendrá por sede a Las Tunas por vez primera luego de cuatro décadas de instaurada la fecha, 67 trabajadores fueron agasajados hoy en el Memorial Vicente García por sus trayectorias y aportes al movimiento atlético en el Balcón de Oriente.

Con recorridos dignos de admirar y respaldados por resultados para la provincia, el país e incluso en el ámbito internacional, Raúl Francisco Peña Pino y Alay Delfín Labrada recibieron la orden “Al Mérito Deportivo” que se entrega a ciudadanos cubanos y extranjeros por desempeños extraordinarios vinculados al mundo del ejercicio físico.

Ha sido un enorme placer y honor brindar nuestros conocimientos al sistema deportivo, asimismo debemos ponderar a nuestros colectivos de trabajo que hicieron posible muchas de las victorias, nos queda agradecer a amigos y familiares que por ellos también lo hemos podido hacer, declaró Peña Pino en representación de los homenajeados.

Durante la ceremonia, en el pecho de hombres y mujeres quedó plasmada la muestra de gratitud a los disímiles años de labor en el sector, mediante las distinciones “Mártires de Barbados” y “Rafael María de Mendive”.

El programa de celebración continuará en esta misma jornada con una gala cultural en la remozada sala polivalente Leonardo Mackenzie Grant, previa al festival deportivo-recreativo del 19 de noviembre en los alrededores de la Plaza de la Revolución Mayor General Vicente García González.

Como parte de las actividades más de una veintena de instalaciones se han visto beneficiadas con obras de mantenimiento, mientras la bandera cerró el trayecto por los ocho municipios en los que las iniciativas evidenciaron el acompañamiento en cuanto a pasiones deportivas tanto en las comunidades como en zonas urbanas.

/lrc/

