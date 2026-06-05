Actividades provinciales por el Día Mundial del Medio Ambiente se celebraron en Colombia

Las Tunas.- El municipio de Colombia al sur de la provincia Las Tunas, acogió las actividades centrales del «Balcón del Oriente Cubano» en ocasión de celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

Los logros en este aspecto en la última etapa, al decir de Glenys Velázquez Ramos especialista de medio ambiente, de la delegación territorial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el territorio, resaltó que se promueve la conservación, protección, restauración y uso de los recursos naturales; se dio respuesta a las acciones que responden a las proyecciones de la Tarea Vida; y el trabajo en la concientización al cuidado del Medio Ambiente, en el que se involucran varias entidades, destacó la especialista.

Por sus resultados integrales y un trabajo marcado en la educación de las nuevas generaciones, el seminternado Francisco González Cueto, acogió esta celebración, que no es más que la garantía de un entorno sano y seguro.

Educandos y docentes dieron muestras del quehacer en función de cuidar el medio ambiente, con la siembra de semillas en bolsos para llevar hasta el vivero del centro educativo, e igual se disfrutó de cada una de las maquetas instructivas que se presentó por cada grupo.

Durante el acto se reconocieron a varios organismos con una labor destacada en función de educar y preservar el entorno, como lo es deportes, educación, cultura, el centro universitario y el seminternado Francisco González Cueto.

Las principales autoridades políticas, gubernamentales y administrativas del territorio presidieron la conmemoración, e hicieron entrega al municipio del reconocimiento que lo acreditó como el más relevante en el ámbito ambiental en el último año.

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